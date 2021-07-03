Масштабная реконструкция Старого замка проходит в Гродно

Источник материала: ОНТ

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Историческое наследи важно сохранить. Держим курс на Гродно – в самом западном областном центре нашей страны сейчас идет масштабная реконструкция Старого замка.

Гродненцы не узнают уже Старый замок, так он преобразился. Раньше он был похож на на казармы, так как после третьего раздела Речи Посполитой больше века он принадлежал военным. Сейчас же мы видим его таким, какой свою, кстати, любимую резиденцию создавал в 16-м веке король Стефан Баторий.

Восстановление замка началось около 5 лет назад. Первая очередь реконструкции – строительно-монтажные работы на южной стене и в двух башнях, именно их хорошо видно с берега Немана – практически завершена. Приобрели исторический вид и въездные ворота. До конца года появится проект второй очереди строительства – она включает в себя восстановление дворца и флигеля с противоположной стороны, которая расположена ближе к городу. Сотрудники музея уже работают над созданием будущей экспозиции. Возможно, попасть в новый Старый замок туристы смогут уже этим летом. А показать будет что – коллекция историко-археологического музея в 200 тыс. предметов одна из крупнейших в стране.

Еще больше 3 тыс. было найдено в ходе реконструкции – оружие, предметы быта, ювелирные украшения. К примеру, самой ценной до сих пор считается ладья XIV века. Такими могли играть в шахматы воины Витовта Великого. Или совсем недавно в мае строители обнаружили фрагменты пола XVI века - такой же есть в Несвижском костеле. Много работ по реконструкции еще впереди. Строители не спешат, берегут каждый сантиметр старинной архитектуры. Все понимают, важно сохранить для будущих поколений независимой Беларуси все самое ценное.

Фото: БЕЛТА

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