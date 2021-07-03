Национальная библиотека – визитная карточка Минска! Как родилась идея строительства и что значит «алмаз знаний» для белорусов?

Источник материала: ОНТ

Минска! Как родилась идея строительства и что значит «алмаз знаний» для белорусов?" class="one-news__figure-img">

Любые знания в жизни пригодятся! А вот мудрость и опыт многие черпают не только из практики, но и из книг. Национальная библиотека – алмаз знаний, визитная карточка столицы, великолепный символ не только Минска, но и всей страны. Здание, формы которого напоминают алмаз, знают далеко за пределами республики. Им любуются, им восхищаются. Давайте вспомним как рождался этот шедевр архитектурного и строительного искусства и узнаем, чем сегодня живёт главная библиотека страны.

Людмила Кирюхина, главный редактор редакции периодических и продолжающихся изданий Национальной библиотеки Беларуси: «Идея о создании и строительстве нового здания Национальной библиотеки родилась в 90-х годах прошлого века. И родилась не просто так. Старое здание Национальной библиотеки было очень историческим. И оно уже стало нам тесным, малым».

Оксана Книжникова, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси: «После этого проект на 12 лет благополучно лег на полку и только после посещения Национальной библиотеки Беларуси Президентом было принято решение о строительстве нового здания библиотеки. 7 марта 2002 года вышел указ о строительстве нового здания Национальной библиотеки Беларуси. И уже через 4 года мы принимали первых посетителей. Большинство рейтингов, конечно, причисляют нашу библиотеку к одним из самых грандиозных, фантастических, необычных зданий».

Гендиректор Национальной билиотеки рассказала также, как изменилась Национальная библиотека за все эти годы с момента открытия.

Оксана Книжникова, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси: «Если говорить о цифрах, то за 100-летнее существование, наше главное богатство – это читатели и фонды. Когда библиотека открывалась библиотеку посещало порядка 1000 читателей и фонд составлял 60 тысяч экземпляров документов. В данный момент нашими читателями являются 93 тысячи и фонд наш составляет 10 миллионов экземпляров документов».

Людмила Кирюхина, главный редактор редакции периодических и продолжающихся изданий Национальной библиотеки Беларуси: «Это и уникальные библиотечные коллекции. Наша история такова, что мы миру дали очень много ценного. И вот этой историей Национальная библиотека очень активно занимается последние десятилетия. Благодаря такому изучению нам удалось реконструировать самые ценные коллекции, какие относятся к нашей стране, к нашей культуре, к нашему народу».

Оксана Книжникова, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси: «Национальная библиотека Беларуси по-прежнему сохраняет свою мемориальную функцию. Она хранит как главные интеллектуальные богатства как нашей страны, так и мирового сообщества. И предоставляет его в пользование нашим читателям. Пусть может быть уже не только в традиционном варианте, когда бумажные экземпляры, но и в цифровом. Новое здание расширило возможности библиотеки. Теперь это не только интеллектуальный и культурный центр, это ещё и учреждение, которое может заниматься образовательной, оздоровительной, культурной, экскурсионной, туристической функцией. До бесконечности. Это уже больше, чем библиотека».

Книжникова напомнила, что Национальная библиотека отмечает 100-летний юбилей в 2021 году.

Оксана Книжникова, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси: «В данный момент мы работаем над формированием электронной библиотеки. В данный момент база данных содержит порядка 600 тысяч записей. В планах – её пополнение. Также нас впереди в следующем году ожидает 100-летних юбилей, поэтому мы готовим комплекс мероприятий к этой знаменательной дате».

Фото: БЕЛТА

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