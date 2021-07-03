Где тренируется национальная сборная Беларуси по биатлону? Спорткомплекс «Селец» в Новогрудке – «малая Швейцария»

Источник материала: ОНТ

Где проходит подготовку национальная сборная страны по биатлону? У нас есть координаты – двигаемся в направлении Новогрудка! Здесь расположен спортивно-биатлонный комплекс «Селец». Найдите хоть одну страну в мире, где в деревне находится объект такого уровня! И где сельские дети с близлежащих населенных пунктов могут иметь возможность тренироваться. Нигде такого нет!

Спорткомплексы в Островце, Новогрудке, Сморгони, футбольный манеж в Гродно, бассейн в Мостах, стадионы для пляжных видов в Гродно и Щучине, скейт-парки в Лиде и Слониме – за последние 5 лет в Гродненской области появилось более 100 новых спортивных объектов. Что-то построили с нуля, а что-то восстановили. Например, спортивно-биатлонный комплекс «Селец». Из единственного домика-проката и простейшего стрельбища под Новогрудком вырос большой комплекс с качественной трассой, современным огневым рубежом и гостиницей.

Виктор Литвинский, директор спортивно-биатлонного комплекса «Селец»: «Нам удалось в 2018 году реконструировать из средств областного бюджета. Сделана в какой-то степени уникальная возможность с системами водозабора, с водопроводом по всей трассе с подводом электричества здесь есть возможность в 12 точках сыпать в любой местности снег. Такого в Беларуси нету».

Благодаря новым «снежным пушкам» зимой спортсмены и простые любители лыж пользуются трассой независимо от капризов погоды. Летом тренировки не прекращаются: по асфальтированной дорожке на лыжероллерах рассекают и взрослые, и дети.

Тихон Засимович: «Это лучшая площадка, на которой я был за последние годы. Тут классная трасса, стрельбище хорошее. На тренировках мы катаемся на лыжероллерах, бегаем в основном, по вторникам и пятницам ездим стрелять сюда».

Полностью рукотворную трассу, протяжённостью в 1800 м, и стрельбище на 16 мишеней открыли здесь ещё в 2008 году.

Алексей Перко, тренер спортивно-биатлонного комплекса «Селец»: «Здесь вообще всё было заросшее: кусты, деревья. Только тропиночки такие мелкие».

За столь необыкновенный рельеф это место называют малой Швейцарией. Ведь крутые горы словно расступились, образуя идеальные спуски. Но пришло время развиваться. И тогда 3 года назад здесь расширили стрельбище до 20 установок, появились деревянные домики для раздевалок и хранения оружия, а также для работы судей и СМИ.

Виктор Литвинский, директор спортивно-биатлонного комплекса «Селец»: «Здесь проводят все зимние соревнования Гродненской области по лыжным гонкам, по биатлону, т.е. «Снежный снайпер», «Защитник Отечества» и многие другие соревнования. Плюс традиционно здесь проходит Гродненская лыжня с участием предприятий и районов области. Помимо соревнований это является основной базой Гродненской области сборной команды по биатлону».

Профессиональных биатлонистов в Новогрудке готовят уже не один десяток лет. Когда-то на этой земле свои первые шаги в большой спорт делали такие чемпионы, как Александр Устинов, Татьяна Шинтарь, Карина Савосик и, конечно, Людмила Ананько. А достижения соотечественников – как правило, лучшая мотивация для подрастающей смены.

Ульяна Ярошук: «Смотрела биатлон с бабушкой и мамой, мы фанаты этого. Всегда болели за Дарью Домрачеву и ещё за многих белорусских биатлонистов. Мне тоже хотелось заниматься биатлоном, хотелось тоже ездить на соревнования и получать призовые места. И я решила прийти на биатлон заниматься. Мне понравилось, мне доставляет удовольствие это дело».

Сосновый лес, озеро, гостиница на 46 мест с беседками и качелями: Селец – это ещё и уникальный туристический объект. А значит составляет серьёзную конкуренцию знаменитым «Раубичам» и Логойску. Особенно это будет заметно, когда в течение года трассу продлят ещё на 2100 м, а рядом появится настоящий Дом биатлона.

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