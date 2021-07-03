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Охрана госграницы Беларуси с Украиной ведется в усиленном варианте - ГПК
Источник материала: ОНТ
Охрана госграницы Беларуси с Украиной ведется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля,
На украинском направлении в целом увеличено число пограничных нарядов как в пунктах пропуска, так и на зеленой границе.
Фото: БЕЛТА
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Охрана госграницы Беларуси с Украиной ведется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете. На...
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