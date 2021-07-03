Верующих всех конфессий страны сегодня объединила «Всебелорусская молитва»

Источник материала: ОНТ

Во имя мира и спокойствия! Тысячи человек стекаются ко всем святыням. Религии разные, но цели общие – помолиться за Беларусь.





Сегодня это не просто обращение верующих к Богу, но и выражение искренних и глубоких чувств каждого из нас к своей Родине. Вознося молитву о Беларуси, верующие в первую очередь склоняют головы перед павшими героями, которые вписали золотые страницы в славную летопись Отечества.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси: «Естественно, вспоминаем тех, кто жизнь свою положил за Отечество наше, освобождая при чем не только жителей Беларуси, но и других стран бывшего СССР. Будет молитва и о покоении их душ, и это все побуждает нас сохранить то, что было добыто такой ценой, сохранить и передать следующим поколениям».

Звон колоколов из Гарнизонного собора разносится далеко за пределы Брестской крепости. Построенный в середине XIX века, храм многое видел и пережил. И сегодня все мысли верующих – об отечестве и тех, кто за него отдал жизнь.

За Беларусь молятся не только православные. Католики, мусульмане, иудеи также едины в своих помыслах. Верующие просят единства для народа и благополучия для страны.

Те, кто не может прийти в храм, молятся дома. В едином молебне всех конфессий сегодня участвуют сотни тысяч человек.

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