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Государственный флаг – ориентир белорусов на земле и в небе
Источник материала: ОНТ
Он гордо реет на ветру. Один из символов белорусской государственности – флаг. Официально утвержден в 1995. Но история «красно-зеленого» началась задолго до этой даты.
70 лет назад был принят флаг БССР. Автором называют художника Николая Гусева. В основу орнамента на стяге лег узор, вытканный больше века назад крестьянкой Матреной Маркевич. Эталон отличительного знака хранится в Национальном архиве.
Утренняя «Народная зарядка» – проект БРСМ – у «маяка страны». 70 метров над Минском – это один из самых высоких флагштоков в мире.
Символ Беларуси, которому не страшны ни дождь, ни слякоть, «работает» круглосуточно. И на земле, как на небе.
Основа современного – флаг БССР. Появился в 1951 году. О чем могут рассказать цвета стяга? Если кратко, то: красный – это мужество, зеленый – свобода, белый – чистота. Основные черты белорусского менталитета. В орнаменте – связь поколений, код нации.
Личный штандарт Президента – это точная копия государственного флага только с белорусским гербом и золотой бахромой. Сколько дубликатов – больших и малых, кто официальный поставщик, а также, как «ухаживают»? Секрет особого знака.
В этом году у «маяка страны» впервые провели торжественный ритуал чествования государственного флага и герба. Эмоциональный момент.
Президент символически передал символы страны молодому поколению. Это наши ориентиры на земле и в небе.
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Он гордо реет на ветру. Один из символов белорусской государственности – флаг. Официально утвержден в 1995. Но история «красно-зеленого» началась задолго до этой...
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