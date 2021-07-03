Государственный флаг – ориентир белорусов на земле и в небе

Источник материала: ОНТ

Он гордо реет на ветру. Один из символов белорусской государственности – флаг. Официально утвержден в 1995. Но история «красно-зеленого» началась задолго до этой даты.





70 лет назад был принят флаг БССР. Автором называют художника Николая Гусева. В основу орнамента на стяге лег узор, вытканный больше века назад крестьянкой Матреной Маркевич. Эталон отличительного знака хранится в Национальном архиве.

Утренняя «Народная зарядка» – проект БРСМ – у «маяка страны». 70 метров над Минском – это один из самых высоких флагштоков в мире.

Символ Беларуси, которому не страшны ни дождь, ни слякоть, «работает» круглосуточно. И на земле, как на небе.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: «Запустили конкурс «Роднае-народнае», в котором каждый молодой человек с государственной символикой делает селфи и «выкидывает» в социальные сети. Уважение к госсимволам должно переходить от поколения к поколению».

Основа современного – флаг БССР. Появился в 1951 году. О чем могут рассказать цвета стяга? Если кратко, то: красный – это мужество, зеленый – свобода, белый – чистота. Основные черты белорусского менталитета. В орнаменте – связь поколений, код нации.

Юрий Ярошевич, начальник службы государственного протокола МИД Беларуси: «В контексте государственных символов Президентский штандарт или Президентский флаг является главным символом президентской власти. Устанавливается или поднимается над официальными резиденциями, во время нахождения там Президента. Он используется на транспортных средствах, в которых находится Президент. Кроме того, по сложившейся практике, мы применяем Президентский штандарт вместе с госфлагом в ходе официальных мероприятий с участием Президента. Как только он покидает территорию Беларуси для реализации официального или рабочего визита за границу, штандарт в момент пересечения границы сменяется на госфлаг».

Личный штандарт Президента – это точная копия государственного флага только с белорусским гербом и золотой бахромой. Сколько дубликатов – больших и малых, кто официальный поставщик, а также, как «ухаживают»? Секрет особого знака.

Александр Матяс, корреспондент ОНТ: «14 на 7 метров – это не самый большой флаг Беларуси. Хотя многие так думают. 90 на 45 метров, с футбольное поле, – такой размер стяга-рекордсмена. Его разворачивали лишь однажды, больше пяти лет назад. Понадобилось 1200 рук. С тех пор хранят реликвию в сложенном виде в Музее современной белорусской государственности».

В этом году у «маяка страны» впервые провели торжественный ритуал чествования государственного флага и герба. Эмоциональный момент.

Президент символически передал символы страны молодому поколению. Это наши ориентиры на земле и в небе.

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