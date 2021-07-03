БелАЗ: бренд, благодаря которому Беларусь знают во всем мире

Источник материала: ОНТ

Суверенной Беларуси в наследство от СССР достался огромный производственный комплекс – предприятия, кадры, научный потенциал. Мы не поддались искушению ломать все это – не просто сохранили, а преумножили. И теперь на примере многих производств по праву можно сказать, получили настоящее достояние республики.





Король шахт, он способен работать 24 часа в сутки, обладает мощностью в тысячи лошадиных сил и потребляет более 200 литров топлива в час. Будь то гравийные и угольные карьеры, медные и золотые рудники или бесконечные нефтеносные пески Канады – везде господствует БелАЗ. Отечественному гиганту принадлежит треть мирового рынка самосвалов. А ведь этих монстров создают самые обычные люди.

Белорусскому автомобильному заводу – 72 года. Это крупнейшее в мире и единственное в своем роде предприятие на постсоветском пространстве. Большинство деталей для уникальной машины не закупают, а изготавливают прямо на заводе.

И сегодня это не только тысячи рабочих мест, предприятие – градообразующее. Каждый шестой житель Жодино трудится во имя бренда.

Гордость завода – самый большой в мире самосвал грузоподъемностью 450 тонн. А в загруженном состоянии этот желтый монстр весит почти в два раза больше. При этом он может разогнаться аж до 64 километров в час. А ведь его «младший брат» поднимал всего 25 тонн.

Сергей Гунько, первый заместитель министра промышленности Беларуси: «Говорят: деньги – ничто, имидж – все. Поэтому БелАЗ – это в первую очередь имидж нашей страны, именно в том, что мощь показывает не только политическую, но и экономическую. Второе, это, конечно, экономический стимул, он является достаточно уверенным плательщиком бюджета и основные финансовые потоки, дивиденды мы выплачиваем ежегодно. Хотя и часть их направляем на модернизацию не только своего производства, но и создание новых. Также БелАЗ – это город, город Жодино. БелАЗ в большей степени финансирует всю социальную инфраструктуру этого города».

Ключевым стратегическим партнером БелАЗа остается Россия. Но география поставок обширная, причем треть отгрузок – в дальнее зарубежье. Зимбабве, Индонезия, ЮАР, Чили – техника из Жодино способна работать при экстремальных температурах – низких или высоких. А там, где не выдерживает человек – трудится «беспилотник», разработанный на заводе.

Павел Минич, заместитель генерального директора «БЕЛАЗ»: «Идя в ногу с развитием карьерной техники БелАЗ разрабатывает карьерную технику на газодизельном топливе и на чистом газе. Также одно из основных направлений развития предприятия – это разработка робототехнических комплексов на базе карьерных самосвалов, которые уже успешно себя показывают в карьерах РФ и в карьере в Микашевичах».

БелАЗ – не просто машина, которая покоряет своими масштабами, она вызывает восторг даже у самых искушенных инженеров и конструкторов.

Тот, кто хочет сказать свое слово в глобальной добыче полезных ископаемых просто обязан иметь в арсенале этого гиганта.

Великаны к тому же всегда в цене. Правда, это в каждом случае коммерческая тайна. Главное, техника зарабатывает для страны не только имидж, но и деньги.

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