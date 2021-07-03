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Беларусь празднует День Независимости: митинги и возложения цветов в регионах
Источник материала: ОНТ
Беларусь празднует – традиционно этот день во всех населенных пунктах начинается с митингов и возложений. В Гомеле праздник начался с масштабного шествия.
Колонна, которую возглавили ветераны Великой Отечественной войны, растянулась более чем на километр. Гомель находился в оккупации более 800 дней и стал первым областным центром в Беларуси, который освободили от немецких захватчиков.
Первая остановка – у братской могилы советских воинов и подпольщиков. Цветы и венки к Вечному огню от участников митинга.
И сегодня же в Гомеле прошла церемония вручения ежегодной премии «Человек года». За высокие достижения в работе почетного звания удостоены 7 жителей региона. Среди них – работники предприятий, педагог, врач и сотрудник милиции.
На легендарном Буйничском поле 5 000 человек собрались, чтобы увидеть масштабную реконструкцию.
В этот день в 1941 году начались кровопролитная оборона Могилева. 23 дня ценою тысяч жизней город сдерживал врага.
В Гродно для сотен людей это утро началось у Вечного огня. Здесь тоже легли цветы к мемориалу. Минутой молчания почтили память погибших героев.
Отсюда, с братской могилы воинов, начинаются любые праздники. И конечно сегодня – нескончаемым потоком люди шли поклониться павшим, возложить цветы к монументу. Всегда здесь и ветераны. Для них – мини-парад войск Гродненского гарнизона.
В Витебске горожане и официальные делегации пришли на Площадь Победы. Цветы к мемориалу, митинг, минута молчания. Город был почти стерт с лица земли, его отстроили, а численность населения не восстановлена до сих пор.
В Бресте, фашисты уничтожили почти половину мирного населения, каждую памятную дату потомки выживших приходят на Площадь Свободы, несут цветы к памятнику освободителям.
Затем – митинг в легендарной цитадели. Крепость-герой напоминает о том, что пережила Беларусь 80 лет назад, как и гранитные плиты, под которыми покоятся защитники Брестской крепости, напоминают о цене, отданной за свободу.
В память о тех, кто отстаивал независимость, освобождая страну, возложили цветы и почтили память минутой молчания.
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Беларусь празднует – традиционно этот день во всех населенных пунктах начинается с митингов и возложений. В Гомеле праздник начался с масштабного шествия....
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