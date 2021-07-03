Беларусь празднует День Независимости: митинги и возложения цветов в регионах

Источник материала: ОНТ

Беларусь празднует – традиционно этот день во всех населенных пунктах начинается с митингов и возложений. В Гомеле праздник начался с масштабного шествия.

Колонна, которую возглавили ветераны Великой Отечественной войны, растянулась более чем на километр. Гомель находился в оккупации более 800 дней и стал первым областным центром в Беларуси, который освободили от немецких захватчиков.

Первая остановка – у братской могилы советских воинов и подпольщиков. Цветы и венки к Вечному огню от участников митинга.

Людмила Абросимова, житель г.Гомеля: «Независимость и суверенитет – это спокойствие, надежность, благополучие, ну, и чтобы наши дети и внуки жили счастливо, чтобы не было войны. Это – самое главное».

И сегодня же в Гомеле прошла церемония вручения ежегодной премии «Человек года». За высокие достижения в работе почетного звания удостоены 7 жителей региона. Среди них – работники предприятий, педагог, врач и сотрудник милиции.

На легендарном Буйничском поле 5 000 человек собрались, чтобы увидеть масштабную реконструкцию.

В этот день в 1941 году начались кровопролитная оборона Могилева. 23 дня ценою тысяч жизней город сдерживал врага.

Алексей Пустынцев, ветеран Великой Отечественной войны: «Я вспоминаю прошлое, как было тяжело. А сегодняшний день – это радость не только для старшего поколения. Но и для подрастающего. Они берут с нас пример – учиться и охранять свое Отечество».

В Гродно для сотен людей это утро началось у Вечного огня. Здесь тоже легли цветы к мемориалу. Минутой молчания почтили память погибших героев.

Отсюда, с братской могилы воинов, начинаются любые праздники. И конечно сегодня – нескончаемым потоком люди шли поклониться павшим, возложить цветы к монументу. Всегда здесь и ветераны. Для них – мини-парад войск Гродненского гарнизона.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны: «Советский народ освободил своей победой освободил многие народы от того, чтобы они зависели от кого-то. Мы живем дружно, мы живем вместе, мы хотим, все национальности, хотят дружить вместе, потому что только когда мы вместе, мы можем победить любую беду и достичь любых своих целей».

Роман Хомиченко, участник Великой отечественной войны: «Мы живем в прекрасном государстве, желаю всем такое как все или чистое небо должно быть над нами».

В Витебске горожане и официальные делегации пришли на Площадь Победы. Цветы к мемориалу, митинг, минута молчания. Город был почти стерт с лица земли, его отстроили, а численность населения не восстановлена до сих пор.

В Бресте, фашисты уничтожили почти половину мирного населения, каждую памятную дату потомки выживших приходят на Площадь Свободы, несут цветы к памятнику освободителям.

Затем – митинг в легендарной цитадели. Крепость-герой напоминает о том, что пережила Беларусь 80 лет назад, как и гранитные плиты, под которыми покоятся защитники Брестской крепости, напоминают о цене, отданной за свободу.

В память о тех, кто отстаивал независимость, освобождая страну, возложили цветы и почтили память минутой молчания.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram