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«Когда выходишь на ринг, такое чувство, будто сейчас тебя сожрут». Что говорят участники фестиваля единоборств в Минске?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Комфортная погода не оставляет дома минчан и их гостей. Отмечать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
На ринг 3 июля поднимутся не только опытные спортсмены, но и начинающие – для ребят это прекрасная возможность заявить о себе. Мы, кстати, спросили у них впечатления от таких праздничных выступлений.
Я буду открывать турнир, буду танцевать вай кру. Мама меня завела на секцию тайского бокса. Нравится, не первый раз выступаю, где-то третий-четвертый на таких соревнованиях. Когда выходишь на ринг, такое чувство, как будто сейчас тебя сожрут там. А когда именно начинается бой, все отпускает тебя и все нормально становится.
Немного есть дрожь, захватывает все – вот эта симпатия, то, что на тебя смотрят. Ты гордишься, что занимаешься этим видом спорта.
Мне этот спорт придает веселья. Мне в жизни становится, как бы сказать… Я становлюсь счастливая.
Александр Львов, паралимпиец:
Программа состязаний обширная, акцент сделали на восточные единоборства – например, муай-тай и тайский бокс. Запланированы также показательные выступления, они пройдут как в формате спаррингов, так и в формате сольных номеров. Своеобразный мастер-класс показал победитель первенства Беларуси по муай-тай Тимофей Русецкий.
Сергей Залесский, заместитель председателя молодежного спортивного общественного объединения «Спортивный клуб Патриот»:
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Грамоты и памятные подарки сегодня получат все участники соревнований. К слову, спортивные выступления можно посмотреть на только на фестивале единоборств – танцевально-спортивная программа проходит и на сцене у Дворца спорта. А ближе к вечеру организаторы обещают много музыкальных номеров. Например, на сцену поднимутся Ирина Дорофеева и Алена Ланская.
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«Когда выходишь на ринг, такое чувство, будто сейчас тебя сожрут». Что говорят участники фестиваля единоборств в Минске?
Новости Беларуси. Комфортная погода не оставляет дома минчан и их гостей. Отмечать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24...
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