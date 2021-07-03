В украинской Госпогранслужбе назвали безосновательными заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины

Источник материала: Смартпресс

В Государственной пограничной службе Украины считают безосновательными заявления белорусской стороны о потоках контрабанды оружия из Украины. При этом в ведомстве отмечают, что количество задержанного оружия на белорусско-украинской границе снизилось. Соответствующее заявление размещено на сайте Госпогранслужбы.

"С начала года на украинско-белорусской границе военнослужащие Госпогранслужбы предотвратили попытки незаконного перемещения через границу 27 единиц оружия, из которых 12 единиц охотничьего, 13 – холодного оружия и по одному – газового и пневматического. Стоит заметить, что за аналогичный период прошлого года на украинско-белорусской границе задержали на 6 единиц оружия больше", - отметили в украинском ведомстве.

Также там отметили, что по имеющимся у Госпогранслужбы Украины данным, соответствующие показатели белорусской стороны на смежном участке границы еще ниже. Так, Госпогранслужба Украины и Госпогранкомитет Беларуси осуществляют ежемесячный обмен обезличенной статистической информацией о результатах оперативно-служебной деятельности. Согласно данным, предоставленным белорусской стороной, за 5 месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только 4 единицы оружия и 10 боеприпасов, все в пунктах пропуска.

"А при обработке совместных отчетов по итогам 2020, пограничники Беларуси отмечали уменьшение в отчетном периоде в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной", - добавили в Госпогранслужбе.

"Поэтому все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины - безосновательны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее президент Александр Лукашенко поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, "огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь".

В субботу Госпогранкомитет Беларуси сообщил , что охрана белорусско-украинской границы ведется в усиленном режиме.