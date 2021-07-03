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Фотофакт: Назарбаеву при жизни открыли памятник

03.07.2021 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столице Казахстана открыли памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву.
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Официальная церемония открытия прошла накануне с участием нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Регионы стараются не отстать от столицы. Вот такой памятник Назарбаеву открыли в Туркестане. Узнать, конечно, сложно. Но казахам виднее...
 
 
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В столице Казахстана открыли памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву.
 
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