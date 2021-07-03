«Минск» в этом сезоне недополучит в качестве спонсорской помощи около 1 млн долларов. Также приостановлено сотрудничество с «Краснодаром»

Портал связывает это с непродлением контракта с бывшим председателем клуба Игорем Шлойдо.

По информации сайта,Трибуна, Минский тракторный завод выделяет средства на реконструкцию трех футбольных полей для тренировок и игр учащихся СДЮШОР ФК «Минск». Одно искусственное покрытие клуб успел закупить, однако его укладка, запланированная на июль, может затянуться. Про два других, по крайней мере в этом сезоне, можно забыть. Также приостановлено сотрудничество между «Минском» и «Краснодаром», в академию которого на стажировку должны были отправиться детские тренеры «горожан».