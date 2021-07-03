|
«Минск» в этом сезоне недополучит в качестве спонсорской помощи около 1 млн долларов. Также приостановлено сотрудничество с «Краснодаром»
Источник материала: Партизан
Из ФК «Минск» произошел серьезный отток спонсоров. По предварительным подсчетам в нынешнем сезоне клуб недополучит в качестве спонсорской помощи около 1 млн долларов.
Под вопросом реализация соглашения с титульным партнером ОАО «МТЗ»,
Портал связывает это с непродлением контракта с бывшим председателем клуба Игорем Шлойдо.
По информации сайта,
Добавим, что основателем Footbik.by является бывший зампред «Минска» Сергей Ковалев, который покинул свой пост вместе с Игорем Шлойдо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Минск» в этом сезоне недополучит в качестве спонсорской помощи около 1 млн долларов. Также приостановлено сотрудничество с «Краснодаром»
Из ФК «Минск» произошел серьезный отток спонсоров. По предварительным подсчетам в нынешнем сезоне клуб недополучит в качестве спонсорской помощи около 1 млн...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)