ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Минск» в этом сезоне недополучит в качестве спонсорской помощи около 1 млн долларов. Также приостановлено сотрудничество с «Краснодаром»

03.07.2021 16:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Из ФК «Минск» произошел серьезный отток спонсоров. По предварительным подсчетам в нынешнем сезоне клуб недополучит в качестве спонсорской помощи около 1 млн долларов.



Под вопросом реализация соглашения с титульным партнером ОАО «МТЗ», сообщает Footbik.by.

Портал связывает это с непродлением контракта с бывшим председателем клуба Игорем Шлойдо.

По информации сайта, пишет Трибуна, Минский тракторный завод выделяет средства на реконструкцию трех футбольных полей для тренировок и игр учащихся СДЮШОР ФК «Минск». Одно искусственное покрытие клуб успел закупить, однако его укладка, запланированная на июль, может затянуться. Про два других, по крайней мере в этом сезоне, можно забыть. Также приостановлено сотрудничество между «Минском» и «Краснодаром», в академию которого на стажировку должны были отправиться детские тренеры «горожан».

Добавим, что основателем Footbik.by является бывший зампред «Минска» Сергей Ковалев, который покинул свой пост вместе с Игорем Шлойдо.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из ФК «Минск» произошел серьезный отток спонсоров. По предварительным подсчетам в нынешнем сезоне клуб недополучит в качестве спонсорской помощи около 1 млн...
 
Новости дня
Новости разные
 
Адміністрацыя ЗША рэагуе на намер Лукашэнкі закрыць мяжу з Украінай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by