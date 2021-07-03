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Фотофакт: Николай Лукашенко уже приравнен к высшиму руководству страны?
Источник материала: Партизан
3 июля высшее руководство республики приняло участие в торжественном мероприятии у мемориального комплекса "Курган Славы" по случаю Дня Независимости.
Николай Лукашенко был с ними на равных.
© Sputnik Виктор Толочко
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3 июля высшее руководство республики приняло участие в торжественном мероприятии у мемориального комплекса "Курган Славы" по случаю Дня Независимости.
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