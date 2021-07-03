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Марина Золотова из тюрьмы: У нашей страны прекрасное будущее, ведь белорус белорусу белорус

03.07.2021 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Надежда Мельянец в фейсбуке поделилась открыткой, которую получила из СИЗО от главного редактора Tut.by Марины Золотовой.


Фото из фейсбука Надежды Мельянец

«Не сомневалась, что у нашей страны прекрасное будущее, ведь белорус белорусу белорус. За этот год мы так много хорошего узнали о себе, что больше никогда и ни за что не согласимся быть рабами», — написала Марина Золотова, сообщает НН.
 
 
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Надежда Мельянец в фейсбуке поделилась открыткой, которую получила из СИЗО от главного редактора Tut.by Марины Золотовой.
 
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