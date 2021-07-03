Беларусь и Казахстан увеличат число авиарейсов между странами

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пишет Sputnik. Беларусь и Казахстан договорились об увеличении числа авиарейсов между двумя государствами по трем направлениям, сообщила пресс-служба Минтранса Беларуси,Sputnik.





Достичь договоренности удалось после визита в казахстанскую столицу представителей Минтранса Беларуси.





Нашу страну представлял замминистра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина, казахскую – вице-министр по вопросам транспорта Берик Камалиев.





В итоге число перелетов между Минском и Нур-Султаном увеличится с четырех до семи. Также по четыре раза самолеты будут совершать рейсы между белорусской столицей и городом Алматы (было два – Sputnik). Авиасообщение между Минском и Костанаем будет действовать с частотой два раза в неделю.





"Было принято решение продолжать постепенное восстановление частот регулярных полетов между странами".





Представители двух транспортных ведомств отметили положительную динамику в развитии перевозки грузов железнодорожным транспортом в сообщении Беларусь–Казахстан.





Кроме того, стороны обсудили проблемы разрешений на международные перевозки. Беларусь предложила увеличить квоту разрешений на международные автоперевозки грузов из третьих стран.



