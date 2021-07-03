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Госсекретарь США: «Мы помним о продолжающейся борьбе белорусов за светлое будущее»

03.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Энтони Блинкен поздравил белорусов с днем окончания оккупации Минска. Свое обращение он завершил словами: «Жыве Беларусь!»

— Сегодня 77 лет со дня окончания жестокой оккупации Минска нацистской Германией. Мы помним о продолжающейся борьбе белорусов за светлое будущее. Народу Беларуси: Соединенные Штаты поддерживают ваше стремление к достоинству, свободе и демократии. Жыве Беларусь! — написал Гессекретарь США.

Госсекретарь США: «Мы помним о продолжающейся борьбе белорусов за светлое будущее»

 
Теги: Минск
 
 
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Энтони Блинкен поздравил белорусов с днем окончания оккупации Минска. Свое обращение он завершил словами: «Жыве Беларусь!»
 
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