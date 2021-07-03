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Госсекретарь США: «Мы помним о продолжающейся борьбе белорусов за светлое будущее»
03.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Энтони Блинкен поздравил белорусов с днем окончания оккупации Минска. Свое обращение он завершил словами: «Жыве Беларусь!»
— Сегодня 77 лет со дня окончания жестокой оккупации Минска нацистской Германией. Мы помним о продолжающейся борьбе белорусов за светлое будущее. Народу Беларуси: Соединенные Штаты поддерживают ваше стремление к достоинству, свободе и демократии. Жыве Беларусь! — написал Гессекретарь США.
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Энтони Блинкен поздравил белорусов с днем окончания оккупации Минска. Свое обращение он завершил словами: «Жыве Беларусь!»
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