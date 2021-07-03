Эксперт: «Белорусские активы для России кислотные»

Источник материала: Салiдарнасць

Помогут ли Беларуси санкции, как это обещает Мясникович, и чего ждать в деле интеграции с Россией?

Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко в интервью на Примусе рассказал, что подразумевается, когда должностные лица России и Беларуси транслируют очередные заявления про углубленную интеграцию.

— Это значит, что еще 10 лет — и очередные две «карты» будут почти подписаны, — иронизирует эксперт. — На мой взгляд, белорусские активы для России кислотные, а для правительства России с этой Беларусью один сплошной «головняк».





Александр Малашко

По мнению Александра Малашко, Россия и сама не очень заинтересована в углублении отношений с Беларусью:

— На самом деле влезать в тему Беларуси для России очень стремно, потому что есть куча своих сложностей.

А тут еще и санкции.

— Вот Мясникович сказал, что Беларуси санкции только на пользу, это укрепит здесь все. Но почему-то Россия отказалась летать над Беларусью и даже поставлять нефть. И вот мы уже в Казахстане вынуждены закупать, — отмечает эксперт. — В канистрах 20-литровых нам ее, наверное, привезут. Ну смешно!

По его мнению, сегодня Лукашенко и Путин просто «забалтывают проблему». Пример тому — форум регионов России и Беларуси, где политики взялись за климатические вопросы.

— Как раз самое время о климатических изменениях поговорить, — иронизирует эксперт. — Мне кажется, они с последней буквой ошиблись в слове «климат». Это не климат, это политический климакс. Для того, чтобы отвлечь от внутренних вопросов, всегда легче придумать какие-то внешние забавы, сказать: видите «климат», поэтому у нас не растут арбузы зимой.

На самом деле, внутренних вопросов сейчас в России не меньше, а то и побольше, чем в Беларуси, считает эксперт. Поэтому по отношению к Беларуси сегодня Кремль ставит только одну цель:

— Задача — чтобы Беларусь перестала бузить и перешла опять в режим спокойствия, — считает Александр Малашко. — И это возможно уже в этом году.

Не последнюю роль тут сыграют и санкции.

— Решение по санкциям очень стимулирует. Причем всех. Это будет требовать решений на всех уровнях. А судя по тому, как взялось белорусское ТВ записывать ролики против санкций, я думаю, это как раз ответ тем, кто говорит, что санкции развивают нашу экономику и позволяют укрепить ее.