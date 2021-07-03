Окей, Зоммер! Вратарь сборной Швейцарии своей игрой на Евро затмил всех именитых коллег

Сейв Зоммера в матче против Испании. Фото: EPA





пишет Новая газета и именно Зоммер удержал швейцарцев в игре аж до послематчевых пенальти. Но все равно Зоммер — уже лучший голкипер Евро-2020, потому что именно 32-летний вратарь менхенгладбахской «Боруссии» стал главным героем победы над действующими чемпионами мира,Новая газета и именно Зоммер удержал швейцарцев в игре аж до послематчевых пенальти.





Этот Евро — не чемпионат вратарей. Да, Джордан Ли Пикфорд не пропускал, но сборная Англии играет сурово, почти исключая вратарские подвиги. Да, великий Мануэль Нойер действовал надежно, но не выделяясь на фоне остальной нестабильной Германии. Да, итальянец Джанлуиджи Доннарумма хорош, но сверхусилий от него пока не требовалось.





А от Зоммера требовались именно что сверхусилия, включая последний матч группового этапа с Турцией. Накануне случились два события — швейцарцы в Риме разгромно уступили Италии, а в Кельне у Зоммера родилась вторая дочь. Ян улетел к семье, мог не успеть к решающей игре, но успел вернуться даже к предматчевой тренировке. Турцию швейцарцы прошли, дальше пришло время подняться над собой.





Сумасшедший камбэк с французами — подвиг всей сборной Швейцарии, но если бы не вратарь, не спасли бы и два отыгранных в концовке мяча, потому что Погба, Мбаппе и компания разозлились по-настоящему, и не могли не забить. Не забили, потому что Зоммер брал все, олицетворяя собой абсолютную надежность. То, что послематчевые пенальти французы били убойно, ничуть на состояние Зоммера не повлияло — он работал по удару, не гадая, и выловил-таки свой единственный шанс, заставив опустить голову Килиана Мбаппе и приведя в ужас поклонников сборной Франции.





Такие победы дорогого стоят и многое отнимают. После них заведомый аутсайдер как правило уступает менее именитому сопернику — второй пик взять мешает ощущение пройденного пика, а дальше — потихоньку вниз, все поймут. Иногда вдохновения еще хватает, но уже не хватает сил, но самое главное — футболисты не верят, что могут повторить порыв, который их уже прославил.





Подопечных Владимира Петковича, что удивительно, хватило на все, и вопреки всему. До определенного момента. Испанцы вышли заряженными и, в отличие от французов, пренебрежения не выказывали, а давили. Швейцарцы, пропустив в самом начале от своего же защитника, снова не спасовали, и отыгрались усилиями Шердана Шакири. А после удаления Ромо Фройлера за грубый подкат супеглавным лицом снова стал воспитанник «Базеля» Ян Зоммер. Меня больше всего удивило, что, как и в предыдущей встрече, Зоммер внешне не находился в кураже и не изображал какую-то особую заведенность — наоборот, он был образцом спокойствия, пластаясь на линии и бесстрашно бросаясь в гущу во вратарской. Он почти вытащил этот невероятный матч.





Если бы его партнеры вдруг не осознали, что исторический медальный шанс как никогда близок. И ноги у них впервые подкосились — не от усталости, а от осознания близкой победы.





Камня в них не брошу, а перед Зоммером сниму шляпу.





Чтобы побеждать, надо играть до конца — так, как покидавший поле в Санкт-Петербурге с высоко поднятой головой Ян Зоммер. Биться так, как итальянский защитник Леонардо Спинаццола, которого на «Альянц Арене» в Мюнхене уносили с поля на носилках во втором четвертьфинале Бельгия — Италия. Бельгийские «академики» и уступили потому, что так и не усвоили труднейшую из наук — науку побеждать, отдавая все силы и даже больше.









Класс без этого — только навык. А этого мало.







