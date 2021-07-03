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Пограничники Литвы применили газ против мигрантов из Беларуси, Лукашенко обвиняют в содействии незаконной миграции

03.07.2021 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литовским пограничникам пришлось применить слезоточивый газ и стрелять в воздух для задержания мигрантов без виз, пересекающих беларускую границы. За сутки были задержаны 116 человек. Об этом сообщает сайт Службы охраны государственной границы.


За два дня литовские пограничники задержали 179 иностранцев, незаконно перешедших границу. С начала года задержано 938 человек. 2 июля правительство объявило  чрезвычайную ситуацию в приграничных районах из-за кризиса с наплывом мигрантов.

В Вильнюсе считают, пишет kasparov.ru, что Минск содействует мигрантам в переходе границы с Литвой. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что рост числа подозреваемых в нарушении миграционного законодательства стал прямым следствием осознанной политики режима Лукашенко. Она назвала происходящее элементом гибридной войны.

Замглавы службы Видас Мачайтис заявил, что по сравнению с прошлым годом количество мигрантов без документов выросло в 11 раз, в прошлом году их незаконных  мигрантов было только 70. 

В Литве для  размещения мигрантов имеется 835 мест, к 2 июля уже около 500 из них были заняты, сообщили представители МВД. Литовскую границу помогают контролировать сотрудники Европейского агентства охраны границ, помощь оказывают также соседние страны ЕС.

Отмечается, что прорваться в страну пытались 116 выходцев из Индии, Пакистана, Гамбии и других стран. Все нарушители были задержаны, о пострадавших не сообщается.

Александр Лукашенко отказался сдерживать миграционный поток в страны Евросоюза. По его словам, у обложенного санкциями Минска нет "ни денег, ни сил" это делать. Тем не менее 2 июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — пояснил он. По его словам оружие поступает "спящим террористическим ячейкам".

 
 
Теги: Минск
 
 
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Литовским пограничникам пришлось применить слезоточивый газ и стрелять в воздух для задержания мигрантов без виз, пересекающих беларускую границы. За сутки были...
 
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