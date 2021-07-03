Пограничники Литвы применили газ против мигрантов из Беларуси, Лукашенко обвиняют в содействии незаконной миграции





За два дня литовские пограничники задержали 179 иностранцев, незаконно перешедших границу. С начала года задержано 938 человек. 2 июля правительство объявило чрезвычайную ситуацию в приграничных районах из-за кризиса с наплывом мигрантов.





пишет kasparov.ru, что В Вильнюсе считают,kasparov.ru, что Минск содействует мигрантам в переходе границы с Литвой. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что рост числа подозреваемых в нарушении миграционного законодательства стал прямым следствием осознанной политики режима Лукашенко. Она назвала происходящее элементом гибридной войны.





Замглавы службы Видас Мачайтис заявил, что по сравнению с прошлым годом количество мигрантов без документов выросло в 11 раз, в прошлом году их незаконных мигрантов было только 70.





В Литве для размещения мигрантов имеется 835 мест, к 2 июля уже около 500 из них были заняты, сообщили представители МВД. Литовскую границу помогают контролировать сотрудники Европейского агентства охраны границ, помощь оказывают также соседние страны ЕС.





Отмечается, что прорваться в страну пытались 116 выходцев из Индии, Пакистана, Гамбии и других стран. Все нарушители были задержаны, о пострадавших не сообщается.





Александр Лукашенко отказался сдерживать миграционный поток в страны Евросоюза. По его словам, у обложенного санкциями Минска нет "ни денег, ни сил" это делать. Тем не менее 2 июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной.





"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — пояснил он. По его словам оружие поступает "спящим террористическим ячейкам".



