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Беларусь. Независимость. Миссия выполнима
03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В 1991 году на карте Европы появилось новое государство – Республика Беларусь. Как началось движение к суверенитету и какими были первые годы независимости? Как к власти пришел Александр Лукашенко и что позволило стране стать процветающей республикой?
Как происходила эволюция страны от советской республики до суверенной Беларуси, смотрите в специальном проекте телеканала «МИР»
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Как строилось новое государство на карте Европы? О непростом пути Беларуси к процветанию и порядку смотрите в документальном проекте телеканала «МИР».
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