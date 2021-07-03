Беларусь. Независимость. Миссия выполнима

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В 1991 году на карте Европы появилось новое государство – Республика Беларусь. Как началось движение к суверенитету и какими были первые годы независимости? Как к власти пришел Александр Лукашенко и что позволило стране стать процветающей республикой?

«Наша самая главная ценность, которую можно считать идеологией, – это социальная ориентированность государственной политики. Это мощно. Нигде такого больше нет», – убежден заслуженный артист Беларуси Геннадий Давыдько.