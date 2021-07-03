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Беларусь. Независимость. Миссия выполнима

03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В 1991 году на карте Европы появилось новое государство – Республика Беларусь. Как началось движение к суверенитету и какими были первые годы независимости? Как к власти пришел Александр Лукашенко и что позволило стране стать процветающей республикой?

«Наша самая главная ценность, которую можно считать идеологией, – это социальная ориентированность государственной политики. Это мощно. Нигде такого больше нет», – убежден заслуженный артист Беларуси Геннадий Давыдько.

Как происходила эволюция страны от советской республики до суверенной Беларуси, смотрите в специальном проекте телеканала «МИР» «Беларусь. Независимость. Миссия выполнима».



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Как строилось новое государство на карте Европы? О непростом пути Беларуси к процветанию и порядку смотрите в документальном проекте телеканала «МИР».
 
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