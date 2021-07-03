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Литовские пограничники при задержании нелегалов открыли стрельбу

03.07.2021 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За прошедшие сутки литовские пограничники задержали 116 мигрантов, перешедших белорусско-литовскую границу вне пунктов пропуска, из них 111 человек — под Друскининкаем, сообщается на сайте литовской Государственной пограничной службы.

Литовские пограничники при задержании нелегалов открыли стрельбу
Фото носит иллюстративный характер

Отмечается, что во время одного из задержаний восемь мигрантов вели себя агрессивно, пытались атаковать пограничные патрули и оказали им сопротивление. В результате был применен слезоточивый газ, было произведено два предупредительных выстрела в воздух, а агрессивных уложили на землю и надели наручники.

Сообщается также, что на данном отрезке границы действует современная система пограничного контроля. Ранее нелегальные мигранты, пытающиеся въехать в Литву из Беларуси, избегали таких территорий, контролируемых стационарными техническими средствами.

Все иностранцы будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов. Обстоятельства выясняются, ведется следствие, решается вопрос с размещением задержанных. Лица, ищущие убежища, были проинформированы Департаментом миграции, который обрабатывает такие заявления.

По данным литовской погранслужбы, в этом году 938 нелегальных мигрантов пытались попасть в Литву с территории Беларуси. Этот показатель почти в 12 раз выше, чем был в 2020 году.

2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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За прошедшие сутки литовские пограничники задержали 116 мигрантов, перешедших белорусско-литовскую границу вне пунктов пропуска, из них 111 человек — под...
 
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