|
Литовские пограничники при задержании нелегалов открыли стрельбу
Источник материала: Навiны
За прошедшие сутки литовские пограничники задержали 116 мигрантов, перешедших белорусско-литовскую границу вне пунктов пропуска, из них 111 человек — под Друскининкаем, сообщается на сайте литовской Государственной пограничной службы.
Отмечается, что во время одного из задержаний восемь мигрантов вели себя агрессивно, пытались атаковать пограничные патрули и оказали им сопротивление. В результате был применен слезоточивый газ, было произведено два предупредительных выстрела в воздух, а агрессивных уложили на землю и надели наручники.
Сообщается также, что на данном отрезке границы действует современная система пограничного контроля. Ранее нелегальные мигранты, пытающиеся въехать в Литву из Беларуси, избегали таких территорий, контролируемых стационарными техническими средствами.
Все иностранцы будут проверены на
По данным литовской погранслужбы, в этом году 938 нелегальных мигрантов пытались попасть в Литву с территории Беларуси. Этот показатель почти в 12 раз выше, чем был в 2020 году.
2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
Читайте также:
Использованы стоковые изображения от
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За прошедшие сутки литовские пограничники задержали 116 мигрантов, перешедших белорусско-литовскую границу вне пунктов пропуска, из них 111 человек — под...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)