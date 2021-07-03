ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Они какие-то небоевые, духовно слабенькие" - охарактеризовал футболистов сборной России митрополит, отвечающий за спорт в РПЦ МП

03.07.2021 17:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сборной России по футболу, которая вылетела с чемпионата Европы-2020, заняв последнее место в группе B, необходимы духовники от РПЦ МП. С таким заявлением выступил 1 июля председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта Московского патриархата митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин), передаёт RTVI.




"Должны быть духовники в нашей сборной, обязательно заниматься окормлением наших ребят. Тут именно недостаток духовной практики: они какие-то небоевые, духовно, мне кажется, слабенькие, немотивированные", — сказал митрополит.

Другая причина провала команды Станислава Черчесова, по словам митрополита, пишет credo.press, заключается в «духовном разорении», которое произошло с коллективом из-за нецензурной лексики и ругани на поле.

Традиционно православная Церковь осуждала страсти, сопровождающие спортивные соревнования: в церковных канонах неоднократно говорится о "конских ристалищах" (гонках), за присутствие на которых полагается епитимия, а после христианизации Римской империи в ней были отменены олимпиады. Специальную структуру "по окормлению спорта" в РПЦ МП создали лишь при патриархе Кирилле (Гундяеве), который со времени своей службы в Швейцарии в 1970-е гг. увлекся горными лыжами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборной России по футболу, которая вылетела с чемпионата Европы-2020, заняв последнее место в группе B, необходимы духовники от РПЦ МП. С таким заявлением выступил 1...
 
Новости дня
Новости разные
 
Покататься на пони и поучаствовать в общенациональной акции. Как Минск празднует 3 июля?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by