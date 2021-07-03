ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лидия Морозова: «В скором времени представителей международной спортивной журналистики мы сможем наблюдать только на международной дистанции»

03.07.2021 17:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусская теннисистка Лидия Морозова поделилась мнением о происходящем в стране.

Лидия Морозова: «В скором времени представителей международной спортивной журналистики мы сможем наблюдать только на международной дистанции»
«Я верю, что доживу до этого чудного мгновения, когда мы будем чтить и уважать сие действо под названием правосудие, которое будет вершиться в соответствии с содеянным, пишет Трибуна.

И да, вчера был международный день спортивной журналистики. И в скором времени представителей этой профессии мы сможем наблюдать только на международной дистанции», – написала Морозова в своем Instagram.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Абсолютный рекорд в гиревом спринте. Чем удивил 3 июля многократный рекордсмен Гиннесса?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by