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Григорий Явлинский впервые не будет баллотироваться в Госдуму от «Яблока»
Источник материала: Партизан
Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании. Об этом говорится в телеграм-канале, который ведет трансляцию съезда партии.
Это первый случай, когда Явлинский не баллотируется в Госдуму. Раньше он всегда возглавлял общефедеральной список "Яблока" на выборах.
Явлинский предложил на съезде,
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Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное...
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