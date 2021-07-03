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Григорий Явлинский впервые не будет баллотироваться в Госдуму от «Яблока»

03.07.2021 17:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании. Об этом говорится в телеграм-канале, который ведет трансляцию съезда партии.



Это первый случай, когда Явлинский не баллотируется в Госдуму. Раньше он всегда возглавлял общефедеральной список "Яблока" на выборах.

Явлинский предложил на съезде, пишет kasparov.ru, чтобы федеральная часть списка партии состояла только из ее председателя Николая Рыбакова. Остальную часть списка политик призвал построить "на равноценной и равноправной основе между всеми регионами".
 
 
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Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное...
 
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