Григорий Явлинский впервые не будет баллотироваться в Госдуму от «Яблока»









Это первый случай, когда Явлинский не баллотируется в Госдуму. Раньше он всегда возглавлял общефедеральной список "Яблока" на выборах.





пишет kasparov.ru, чтобы федеральная часть списка партии состояла только из ее председателя Николая Рыбакова. Остальную часть списка политик призвал построить "на равноценной и равноправной основе между всеми регионами". Явлинский предложил на съезде,kasparov.ru, чтобы федеральная часть списка партии состояла только из ее председателя Николая Рыбакова. Остальную часть списка политик призвал построить "на равноценной и равноправной основе между всеми регионами".



