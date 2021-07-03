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Фотофакт. День Независимости в Минске
Источник материала: Навiны
В праздничных мероприятиях, приуроченных к официально отмечаемому 3 июля Дню Независимости, принимает участие небольшое количество людей.
Следует отметить, что в 1991—1996 годах День независимости отмечали 27 июля — он был приурочен к дате принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Решение праздновать День независимости 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, было принято по итогам республиканского референдума 1996 года, проведение которого инициировал Александр Лукашенко.
Фото Сергея Сацюка
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В праздничных мероприятиях, приуроченных к официально отмечаемому 3 июля Дню Независимости, принимает участие небольшое количество людей.
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