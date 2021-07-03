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Магниты в виде мешка с картошкой и драников. Что белорусы покупают в Верхнем городе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздновать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни мероприятий подготовили к 3 июля в столице. Одно из них развернулось в Верхнем городе.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Покататься на пони и поучаствовать в общенациональной акции. Как Минск празднует 3 июля?
Валентина Сытько, продавец:
Анастасия Войнолович, продавец:
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Новости Беларуси. Праздновать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни мероприятий подготовили...
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