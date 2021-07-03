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Пела, плясала здесь с большим удовольствием. Рассказываем, как празднуют 3 июля в Верхнем городе

03.07.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздновать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни мероприятий подготовили к 3 июля в столице. Одно из них развернулось в Верхнем городе.

Все подробности у Анастасии Кончиц.

Пела, плясала здесь с большим удовольствием. Рассказываем, как празднуют 3 июля в Верхнем городе

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Мы уже успели послушать большую часть концерта. Исполнители действительно выкладываются на все 100 %. Первая часть концертной программы уже подходит к концу. Она была преимущественно фольклорной. Очень много было именитых исполнителей.

Пела, плясала здесь с большим удовольствием. Рассказываем, как празднуют 3 июля в Верхнем городе

Анастасия Кончиц:
Например, гости праздника смогли услышать хиты в исполнении экс-песняра Валерия Скорожонка. Напоминаю, что с 17:00 до 20:00 сцена в Верхнем городе ненадолго смолкнет. Впрочем, минчанам и гостям столицы все равно будет чем заняться. Работает очень много торговых точек. Можно найти и сувениры от ремесленников, и различные национальные блюда. Мы узнали, чем удивляют в ларьках и лавках.

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Пела, плясала здесь с большим удовольствием. Рассказываем, как празднуют 3 июля в Верхнем городе

Анастасия Кончиц:
На праздник многие приходят с детьми. Для них тут тоже подготовили много развлечений и угощений. Причем не обязательно оставаться на площадке именно в Верхнем городе – можно спуститься к Дворцу спорта и попасть, например, в выездной парк аттракционов или прокатиться на пони. К вечеру организаторы обещали сделать акцент на современность.

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Пела, плясала здесь с большим удовольствием. Рассказываем, как празднуют 3 июля в Верхнем городе

Пела, плясала, здесь стояла с большим удовольствием. Кафедральный собор посетили. Всегда восторгаемся Беларусью. Законопослушанием, порядком, чистотой. Мы в восторге.

Пела, плясала здесь с большим удовольствием. Рассказываем, как празднуют 3 июля в Верхнем городе

Очень весело, очень. Прямо душа поет и радуется. Вот я уже старый человек, в возрасте, но я просто ощущаю себя на 18 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Праздновать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни мероприятий подготовили...
 
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