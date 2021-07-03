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Пела, плясала здесь с большим удовольствием. Рассказываем, как празднуют 3 июля в Верхнем городе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздновать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни мероприятий подготовили к 3 июля в столице. Одно из них развернулось в Верхнем городе.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Анастасия Кончиц:
Анастасия Кончиц:
Покататься на пони и поучаствовать в общенациональной акции. Как Минск празднует 3 июля?
Пела, плясала, здесь стояла с большим удовольствием. Кафедральный собор посетили. Всегда восторгаемся Беларусью. Законопослушанием, порядком, чистотой. Мы в восторге.
Очень весело, очень. Прямо душа поет и радуется. Вот я уже старый человек, в возрасте, но я просто ощущаю себя на 18 лет.
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Новости Беларуси. Праздновать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни мероприятий подготовили...
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