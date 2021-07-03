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Покататься на пони и поучаствовать в общенациональной акции. Как Минск празднует 3 июля?

03.07.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздновать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни мероприятий подготовили к 3 июля в столице. Одно из них развернулось в Верхнем городе.

Все подробности у Анастасии Кончиц.

Покататься на пони и поучаствовать в общенациональной акции. Как Минск празднует 3 июля?

Анастасия Кончиц, корреспондент:
На праздник многие приходят с детьми. Для них тут тоже подготовили много развлечений и угощений. Причем необязательно оставаться на площадке именно в Верхнем городе – можно спуститься к Дворцу спорта и попасть, например, в выездной парк аттракционов или прокатиться на пони. К вечеру организаторы обещали сделать акцент на современность.

Магниты в виде мешка с картошкой и драников. Что белорусы покупают в Верхнем городе 3 июля?

Покататься на пони и поучаствовать в общенациональной акции. Как Минск празднует 3 июля?

Екатерина Усова, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:
В 20:00 в Верхнем городе продолжится концертная программа под названием «Гімн у гонар Беларусі», посвященная 3 июля, Дню Независимости Республики Беларусь. И в вечерней программе для минчан и гостей подготовили, конечно, самые интересные номера.

Покататься на пони и поучаствовать в общенациональной акции. Как Минск празднует 3 июля?

Анастасия Кончиц:
С наступлением сумерек тут также включится яркая иллюминация и станет еще красивее. К вечеру эпицентр торжеств переместится к стеле «Минск – город-герой», в 18:00 там выступит «Хор Турецкого», а уже в 21:00 начнется гала-концерт. Завершится вечер общенациональной акцией «Споем гимн вместе», и, конечно, праздничным фейерверком – его запустят сразу из шести точек города. Первый залп дадут в 23:00.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Праздновать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни мероприятий подготовили...
 
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