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Абсолютный рекорд в гиревом спринте. Чем удивил 3 июля многократный рекордсмен Гиннесса?

03.07.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День Независимости празднуют с размахом. У минской «Чижовка-Арены» не забыли про спортивную составляющую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром на старт вышли любители лыжероллеров. На соревнования с говорящим названием «Радость рассвета» заявку подали более 500 спортсменов. Победители, конечно же, получили призы, а те, кто на пьедестал не взошел, также не остались без памятных подарков.

Абсолютный рекорд в гиревом спринте. Чем удивил 3 июля многократный рекордсмен Гиннесса?

Чуть позже стартовал международный фестиваль по гиревому спорту. Прежде чем к снарядам подошли непосредственно участники, показал класс человек, не нуждающийся в представлении, – Вячеслав Хоронеко.

Вячеслав Хоронеко: для меня День Независимости и День Победы – это святые праздники

3 июля гиревик установил абсолютный рекорд в гиревом спринте для участников старше 50 лет. Ему удалось выжать снаряд весом 28 килограммов лежа одной рукой 60 раз за минуту.

Абсолютный рекорд в гиревом спринте. Чем удивил 3 июля многократный рекордсмен Гиннесса?

Кроме спортивных, на площадке хватало и других активностей. Для гуляющих был организован концерт, палатки с различными угощениями, интерактивные зоны и многое другое, что определенно придется по вкусу каждому.

 
 
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Новости Беларуси. День Независимости празднуют с размахом. У минской «Чижовка-Арены» не забыли про спортивную составляющую, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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