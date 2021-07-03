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«Здесь особая атмосфера». Форсирование Днепра – побывали там, где начиналась операция «Багратион»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В пограничном Лоеве на воды Днепра спустили венок в память о погибших при форсировании реки во время освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно на этом берегу лежат истоки операции «Багратион». Цена новой страницы в истории белорусской независимости – жизни более 50 тысяч советских солдат, навсегда оставшихся здесь осенью 1943-го. Битва за Днепр, ознаменовавшая начало освобождения Беларуси, поистине битва героев: ни до, ни после нее ни в одной операции советских войск не было такого массового проявления героизма. Звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра были удостоены 2 438 участников этого сражения.
Никита Гараев, житель Лоева:
Вероника Байкова, председатель Лоевского райисполкома:
Морскую традицию поддерживают военнослужащие пограничной заставы «Лоев», несущие службу в том числе и на воде.
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Новости Беларуси. В пограничном Лоеве на воды Днепра спустили венок в память о погибших при форсировании реки во время освобождения Беларуси, сообщили в программе...
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