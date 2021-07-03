ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Здесь особая атмосфера». Форсирование Днепра – побывали там, где начиналась операция «Багратион»

03.07.2021 18:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В пограничном Лоеве на воды Днепра спустили венок в память о погибших при форсировании реки во время освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь особая атмосфера». Форсирование Днепра – побывали там, где начиналась операция «Багратион»

Именно на этом берегу лежат истоки операции «Багратион». Цена новой страницы в истории белорусской независимости – жизни более 50 тысяч советских солдат, навсегда оставшихся здесь осенью 1943-го. Битва за Днепр, ознаменовавшая начало освобождения Беларуси, поистине битва героев: ни до, ни после нее ни в одной операции советских войск не было такого массового проявления героизма. Звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра были удостоены 2 438 участников этого сражения.

«Здесь особая атмосфера». Форсирование Днепра – побывали там, где начиналась операция «Багратион»

Никита Гараев, житель Лоева:
Здесь, где мы сейчас с вами находимся, это Музей битвы за Днепр, братское захоронение. Здесь особая атмосфера. Каждый раз, когда находишься здесь, чувствуешь именно тот подвиг и те силы, которые приложили наши земляки, дабы мы с вами жили в хорошей, свободной и независимой стране. Независимость мы заслужили своим трудом, потом и кровью, пролитой в период Второй мировой войны.

«Здесь особая атмосфера». Форсирование Днепра – побывали там, где начиналась операция «Багратион»

Вероника Байкова, председатель Лоевского райисполкома:
Для каждого белоруса это самый главный праздник нашей страны. Это действительно день нашей славы и чести, нашей памяти о прошлом, гордости за настоящее и надежды на будущее. Пусть в наших домах будут счастье, благополучие, мир, спокойствие.

«Здесь особая атмосфера». Форсирование Днепра – побывали там, где начиналась операция «Багратион»

Морскую традицию поддерживают военнослужащие пограничной заставы «Лоев», несущие службу в том числе и на воде.

Застава носит имя участника битвы за Днепр Героя Советского Союза Николая Сушанова.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В пограничном Лоеве на воды Днепра спустили венок в память о погибших при форсировании реки во время освобождения Беларуси, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
10 дат з беларускай гісторыі для святкавання Дня Незалежнасці
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by