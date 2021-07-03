﻿ Обвиняемый в госперевороте глава партии БНФ Костусев не признает своей вины. 21.by
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Обвиняемый в госперевороте глава партии БНФ Костусев не признает своей вины

03.07.2021 18:35 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Председатель партии БНФ Григорий Костусев, задержанный по делу о заговоре о госперевороте, заявил, что не признает своей вины. Об этом он написал в письме соратникам по партии.

"По моему делу сейчас полное затишье. Уже целый месяц сижу в режиме ожидания, не признаю своей вины в сговоре. Интервью для БТ также не давал. Где они то набрали, нужно разбираться", - говорится в письме Костусева, которое опубликовано на сайте партии.

Обвиняемый в госперевороте глава партии БНФ Костусев не признает своей вины

Как сообщалось, 17 апреля Александр Лукашенко заявил о готовившемся покушении на него и сыновей. Причастны, по утверждению Лукашенко, к этому бывший активист партии БНФ Юрий Зенкович и политолог Александр Федута, они были задержаны в Москве. "В меньшей степени" в этом участвовал глава партии БНФ Григорий Костусев, "и ряд других".

Лукашенко возмутился тем, что участники "заговора" захотели "прикоснуться" к его детям, "которые вообще непричастны к этому". "Не дай бог, не только к моим, но и вашим! Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется", - подчеркнул Лукашенко.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК Беларуси (заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем).

Позднее в КГБ заявили, что в заговоре против Лукашенко обвиняются 9 человек: Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ.

25 апреля на белорусском ТВ показали признания "инициаторов госпереворота".

 
 
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Председатель партии БНФ Григорий Костусев, задержанный по делу о заговоре о госперевороте, заявил, что не признает своей вины. Об этом он написал в письме...
 
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