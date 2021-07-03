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Обвиняемый в госперевороте глава партии БНФ Костусев не признает своей вины
03.07.2021 18:35 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Председатель партии БНФ Григорий Костусев, задержанный по делу о заговоре о госперевороте, заявил, что не признает своей вины. Об этом он написал в письме соратникам по партии.
"По моему делу сейчас полное затишье. Уже целый месяц сижу в режиме ожидания, не признаю своей вины в сговоре. Интервью для БТ также не давал. Где они то набрали, нужно разбираться", - говорится в письме Костусева, которое опубликовано на сайте партии.
Как сообщалось, 17 апреля Александр Лукашенко
Лукашенко возмутился тем, что участники "заговора" захотели "прикоснуться" к его детям, "которые вообще непричастны к этому". "Не дай бог, не только к моим, но и вашим! Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется", - подчеркнул Лукашенко.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК Беларуси (заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем).
Позднее в КГБ заявили, что в заговоре против Лукашенко
25 апреля на белорусском ТВ
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Председатель партии БНФ Григорий Костусев, задержанный по делу о заговоре о госперевороте, заявил, что не признает своей вины. Об этом он написал в письме...
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