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Авиация, бронетехника и парк вездеходов. Как выглядит пограничная застава XXI века? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все самое важное и актуальное по итогам недели по версии журналистов телеканала СТВ. К эфиру готовится информационная программа «Неделя».
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Авиация, бронетехника и парк вездеходов. Как выглядит пограничная застава XXI века? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Все самое важное и актуальное по итогам недели по версии журналистов телеканала СТВ. К эфиру готовится информационная программа «Неделя». О...
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