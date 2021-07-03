﻿ «Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники

03.07.2021 18:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День Независимости – это еще один повод проследить тот путь, который прошла наша страна к различным достижениям. В Лиде в честь праздника прямо в центре города впервые устроили парад сельскохозяйственной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники

Тракторы легендарного алого цвета, опрыскиватели, полуприцепы – вся техника белорусского производства. И вся она используется на полях местных сельхозпредприятий. В 2021 году автопарк сельхозмашин Лидского района существенно расширился – только за 2020 год приобрели 80 единиц абсолютно новой специализированной техники. И обновление продолжается – впереди уборка зерновых, старт жатве в районе дадут 9 новеньких комбайнов.

Шествие гостям праздника пришлось по душе: колонна даже сделала небольшую остановку, чтобы люди смогли сфотографироваться на необычном фоне.

«Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники

Мы специально вышли посмотреть на парад сельхозтехники, потому что мы всю жизнь проработали на заводе «Лидсельмаш», а потом немножко на «Лидагропроммаш», выпускали комбайны. Поэтому мы очень гордимся нашей сельхозтехникой.

«Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники

Очень интересный формат мероприятия, познавательно и для взрослых, и для детей узнать, насколько развивается сельское хозяйство, насколько развивается наше государство.

«Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:
Далеко известный город за пределами нашей страны благодаря продукции, которая выпускается у нас здесь, благодаря вот этим талантливым людям. Поэтому это великая гордость.

«Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники

Все праздничные гуляния в городе проходят у стен Лидского замка. Там развернулась выставка сельскохозяйственной техники, которую производят предприятия района, презентованы любопытные новинки, также для гостей яркая программа от сельскохозяйственных подворий.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. День Независимости – это еще один повод проследить тот путь, который прошла наша страна к различным достижениям. В Лиде в честь праздника прямо в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Геннадий Федынич: «Из-за стрессов потерял больше 15 килограммов…»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by