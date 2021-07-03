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Футболисту сборной Италии после матча с Бельгией предстоит операция

03.07.2021 18:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

28-летний защитник "Скуадра Адзурры" Леонардо Спинаццола за 11 минут до финального свистка в матче против Бельгии получил серьезную травму.

© REUTERS / CHRISTOF STACHE

Защитник сборной Италии по футболу Леонардо Спинаццола получил серьезную травму в четвертьфинальном матче Евро-2020 против команды Бельгии и пропустит четыре месяца, сообщает Sputnik со ссылкой на Sky Sports.

Накануне итальянцы обыграли бельгийскую сборную (2:1) и вышли в полуфинал чемпионата Европы.

На 79-й минуте встречи Спинаццола получил повреждение и был заменен.
По информации источника, врачи диагностировали у 28-летнего футболиста травму ахиллова сухожилия. Итальянцу предстоит операция в Риме. Срок восстановления Спинаццолы составит не менее четырех месяцев.

В полуфинале Евро-2020 сборная Италии сыграет против команды Испании. Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 6 июля.
 
 
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28-летний защитник "Скуадра Адзурры" Леонардо Спинаццола за 11 минут до финального свистка в матче против Бельгии получил серьезную травму.
 
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