Футболисту сборной Италии после матча с Бельгией предстоит операция

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сообщает Sputnik со ссылкой на Sky Sports. Защитник сборной Италии по футболу Леонардо Спинаццола получил серьезную травму в четвертьфинальном матче Евро-2020 против команды Бельгии и пропустит четыре месяца,Sputnik со ссылкой на Sky Sports.





Накануне итальянцы обыграли бельгийскую сборную (2:1) и вышли в полуфинал чемпионата Европы.





На 79-й минуте встречи Спинаццола получил повреждение и был заменен.

По информации источника, врачи диагностировали у 28-летнего футболиста травму ахиллова сухожилия. Итальянцу предстоит операция в Риме. Срок восстановления Спинаццолы составит не менее четырех месяцев.





В полуфинале Евро-2020 сборная Италии сыграет против команды Испании. Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 6 июля.