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Группа Naviband исполнила песню из фильма "Голодные игры" по-белорусски

03.07.2021 18:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа Naviband исполнила белорусский перевод "The Hanging Tree" из фильма "Голодные игры".

Группа Naviband исполнила песню из фильма "Голодные игры" по-белорусски
Naviband / Еврорадио
Там её поет главная героиня, символ борьбы с диктатурой — Китнисс Эвердин. Ролик появился в инстаграм группы 3 июля, пишет Еврорадио.

Naviband исполняют The Hanging Tree
Поклонники группы высоко оценили творчество исполнителей. Послушайте и вы! 
 
 
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Группа Naviband исполнила белорусский перевод "The Hanging Tree" из фильма "Голодные игры".
 
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