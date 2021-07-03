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Группа Naviband исполнила песню из фильма "Голодные игры" по-белорусски
Источник материала: Партизан
Группа Naviband исполнила белорусский перевод "The Hanging Tree" из фильма "Голодные игры".
Naviband / Еврорадио
Там её поет главная героиня, символ борьбы с диктатурой — Китнисс Эвердин. Ролик появился в инстаграм группы 3 июля,
Naviband исполняют The Hanging Tree
Поклонники группы высоко оценили творчество исполнителей. Послушайте и вы!
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Группа Naviband исполнила белорусский перевод "The Hanging Tree" из фильма "Голодные игры".
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