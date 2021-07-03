ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Важная дата в жизни страны: в Беларуси проходят торжества по случаю Дня независимости

03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают главный государственный праздник – День Независимости. 3 июля 1944 года Минск был освобожден от нацистов. Центром всех торжеств сегодня стал монумент Курган Славы, который находится недалеко от Минска, подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Мухаммед Хасун в Беларуси живет уже 20 лет. Чувствует себя здесь своим. И очень ценит вторую родину.

«Мы живем в 21 веке, а у нас в Ливане газа нет, электричества нет. Здесь все есть для хорошей жизни. Работа есть, безопасность в этой стране. На самом деле безопасность дорого стоит, а люди это не ценят», – отметил Мухаммед Хасун.

О том, что нужно ценить мир и независимость своей страны, говорил и президент страны Александр Лукашенко. Этот день с Беларуси отметили не парадом, а по-домашнему. Как в семье вспоминают своих близких, которые отдали жизни ради благополучия своих детей.

«Наше поколение отменилось, отстояв ту победу, которую они нам подарили. Теперь дело за вами. У некоторых из вас уже есть дети. Вы должны убедить их в том, что другой земли у них не будет, что это их земля, это ваша земля. Очень бы хотелось, чтобы вы не потеряли эту страну, чтобы вы пришли к руководству нашей страной и сохранили то, что мы создали за четверть века», – заявил белорусский лидер.

3 июля 1944 Минск освободили от фашистских захватчиков. Маршал Жуков в своих воспоминаниях писал: «Самое тяжелое впечатление производили жители Минска. Большинство было истощено, по щекам катились слезы». Беларусь в ту войну потеряла каждого третьего. Среди них – дети. Концлагерь «Красный берег» в Гомельской области тому подтверждение.

«Таких чудовищных преступлений, чтобы подвесить ребеночка и выдавливать из него капли крови, а потом поить, грубо говоря, этой кровью фашистов. Ну, таких преступлений, наверное, не было. Я, как историк, такого не помню. И мы должны это показывать, им, которые сейчас кричат о санкциях против нас», – сказал Лукашенко.

Каждому поколению – свои испытания и свои победы. Участники экспедиции на Эверест вручили президенту государственный флаг и копию Знамени Победы. Они побывали на самой высокой точке планеты. Высокими наградами Александр Лукашенко предложил наградить и альпинистов.

«Можно достать и развернуть? Я почему спрашиваю, это, наверное, будет самая основная святыня во Дворце Независимости. Это люди, совершившие подвиг. Это уникальный случай. Я даже не припомню, чтобы такое было», – сказал президент Беларуси.

К Кургану Славы приехали больше двух тысяч человек. Почти так же в 60-х сюда приезжали люди, чтобы привезти горсти земли с полей сражений.

Александр Лукашенко предложил студентам исторических факультетов создать школьный учебник и подробно изложить подвиг белорусского народа в годы войны.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот день с Беларуси отметили не парадом, а по-домашнему. Как в семье вспоминают своих близких, которые отдали жизни ради благополучия своих детей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обвиняемый в госперевороте глава партии БНФ Костусев не признает своей вины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by