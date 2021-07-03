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Важная дата в жизни страны: в Беларуси проходят торжества по случаю Дня независимости
03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают главный государственный праздник – День Независимости. 3 июля 1944 года Минск был освобожден от нацистов. Центром всех торжеств сегодня стал монумент Курган Славы, который находится недалеко от Минска, подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Мухаммед Хасун в Беларуси живет уже 20 лет. Чувствует себя здесь своим. И очень ценит вторую родину.
О том, что нужно ценить мир и независимость своей страны, говорил и президент страны Александр Лукашенко. Этот день с Беларуси отметили не парадом, а по-домашнему. Как в семье вспоминают своих близких, которые отдали жизни ради благополучия своих детей.
3 июля 1944 Минск
Каждому поколению – свои испытания и свои победы. Участники экспедиции на Эверест вручили президенту государственный флаг и копию Знамени Победы. Они побывали на самой высокой точке планеты. Высокими наградами Александр Лукашенко предложил наградить и альпинистов.
К Кургану Славы приехали больше двух тысяч человек. Почти так же в 60-х сюда приезжали люди, чтобы привезти горсти земли с полей сражений.
Александр Лукашенко предложил студентам исторических факультетов создать школьный учебник и подробно изложить подвиг белорусского народа в годы войны.
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Этот день с Беларуси отметили не парадом, а по-домашнему. Как в семье вспоминают своих близких, которые отдали жизни ради благополучия своих детей.
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