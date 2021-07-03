Важная дата в жизни страны: в Беларуси проходят торжества по случаю Дня независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают главный государственный праздник – День Независимости. 3 июля 1944 года Минск был освобожден от нацистов. Центром всех торжеств сегодня стал монумент Курган Славы, который находится недалеко от Минска, подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Мухаммед Хасун в Беларуси живет уже 20 лет. Чувствует себя здесь своим. И очень ценит вторую родину.

«Мы живем в 21 веке, а у нас в Ливане газа нет, электричества нет. Здесь все есть для хорошей жизни. Работа есть, безопасность в этой стране. На самом деле безопасность дорого стоит, а люди это не ценят», – отметил Мухаммед Хасун.

О том, что нужно ценить мир и независимость своей страны, говорил и президент страны Александр Лукашенко. Этот день с Беларуси отметили не парадом, а по-домашнему. Как в семье вспоминают своих близких, которые отдали жизни ради благополучия своих детей.

«Наше поколение отменилось, отстояв ту победу, которую они нам подарили. Теперь дело за вами. У некоторых из вас уже есть дети. Вы должны убедить их в том, что другой земли у них не будет, что это их земля, это ваша земля. Очень бы хотелось, чтобы вы не потеряли эту страну, чтобы вы пришли к руководству нашей страной и сохранили то, что мы создали за четверть века», – заявил белорусский лидер.

3 июля 1944 Минск освободили от фашистских захватчиков. Маршал Жуков в своих воспоминаниях писал: «Самое тяжелое впечатление производили жители Минска. Большинство было истощено, по щекам катились слезы». Беларусь в ту войну потеряла каждого третьего. Среди них – дети. Концлагерь «Красный берег» в Гомельской области тому подтверждение.

«Таких чудовищных преступлений, чтобы подвесить ребеночка и выдавливать из него капли крови, а потом поить, грубо говоря, этой кровью фашистов. Ну, таких преступлений, наверное, не было. Я, как историк, такого не помню. И мы должны это показывать, им, которые сейчас кричат о санкциях против нас», – сказал Лукашенко.

Каждому поколению – свои испытания и свои победы. Участники экспедиции на Эверест вручили президенту государственный флаг и копию Знамени Победы. Они побывали на самой высокой точке планеты. Высокими наградами Александр Лукашенко предложил наградить и альпинистов.

«Можно достать и развернуть? Я почему спрашиваю, это, наверное, будет самая основная святыня во Дворце Независимости. Это люди, совершившие подвиг. Это уникальный случай. Я даже не припомню, чтобы такое было», – сказал президент Беларуси.

К Кургану Славы приехали больше двух тысяч человек. Почти так же в 60-х сюда приезжали люди, чтобы привезти горсти земли с полей сражений.

Александр Лукашенко предложил студентам исторических факультетов создать школьный учебник и подробно изложить подвиг белорусского народа в годы войны.