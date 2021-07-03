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До +31°C, осадки маловероятны. Прогноз погоды в Беларуси с 5 по 11 июля
Источник материала: СТВ
Сохранится ли опасная жара на предстоящей неделе? Чего ждать в Беларуси дальше? Об этом рассказали в программе
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
Начиная со среды фон атмосферного давления будет повышаться, на погоду в Беларуси начнет оказывать влияние западноевропейский антициклон, поэтому во второй половине рабочей недели осадки маловероятны. Температура воздуха продолжит повышаться, ночью будет находиться в пределах от +14 до +20 °C, максимальная днем +25 – +31 °C.
На предстоящих выходных также вероятность осадков невысокая, при этом температурный фон останется в тех же пределах +15 – +20 °C ночью и +25 – +30 °C днем.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
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Сохранится ли опасная жара на предстоящей неделе? Чего ждать в Беларуси дальше? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
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