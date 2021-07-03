В Беларуси запретили продавать мужские джинсы китайского производителя

пишет newsbel.by, запрещенной к ввозу и распространению в Республике Беларусь появилась соответствующая информация. В реестре опасной продукции,newsbel.by, запрещенной к ввозу и распространению в Республике Беларусь появилась соответствующая информация.





В пресс-службе Госстандарта пояснили, что данная продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011).





В сообщении указывается: «Есть несоответствие п. 3 ст. 5, приложение 2 по показателям безопасности, — уточняется, — Показатель «воздухопроницаемость» при норме не менее 50 дм3/м2 с составил (23±4) дм3/м2 с».





К данному товару применят следующие меры: предписание об устранении нарушений; запрет ввоза и обращения в РБ; прекращение действия документов об оценке соответствия.



