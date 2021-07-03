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В Беларуси запретили продавать мужские джинсы китайского производителя

03.07.2021 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси запретили продавать мужские джинсы определенной торговой марки «ROX LILI» (артикул FL602#*). Оказались под запретом изделия китайского производителя.

В реестре опасной продукции, пишет newsbel.by, запрещенной к ввозу и распространению в Республике Беларусь появилась соответствующая информация. 

В пресс-службе Госстандарта пояснили, что данная продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011). 

В сообщении указывается: «Есть несоответствие п. 3 ст. 5, приложение 2 по показателям безопасности, — уточняется, — Показатель «воздухопроницаемость» при норме не менее 50 дм3/м2 с составил (23±4) дм3/м2 с». 

К данному товару применят следующие меры: предписание об устранении нарушений; запрет ввоза и обращения в РБ; прекращение действия документов об оценке соответствия.
 
 
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В Беларуси запретили продавать мужские джинсы определенной торговой марки «ROX LILI» (артикул FL602#*). Оказались под запретом изделия китайского производителя.
 
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