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В Беларуси запретили продавать мужские джинсы китайского производителя
Источник материала: Партизан
В Беларуси запретили продавать мужские джинсы определенной торговой марки «ROX LILI» (артикул FL602#*). Оказались под запретом изделия китайского производителя.
В реестре опасной продукции,
В пресс-службе Госстандарта пояснили, что данная продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011).
В сообщении указывается: «Есть несоответствие п. 3 ст. 5, приложение 2 по показателям безопасности, — уточняется, — Показатель «воздухопроницаемость» при норме не менее 50 дм3/м2 с составил (23±4) дм3/м2 с».
К данному товару применят следующие меры: предписание об устранении нарушений; запрет ввоза и обращения в РБ; прекращение действия документов об оценке соответствия.
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В Беларуси запретили продавать мужские джинсы определенной торговой марки «ROX LILI» (артикул FL602#*). Оказались под запретом изделия китайского производителя.
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