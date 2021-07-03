День независимости Беларуси: церемония возложения венков прошла на Кургане Славы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает День независимости. 77 лет назад Минск освободили от нацистов. Главные торжества проходят возле монумента Курган Славы, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Людей действительно много, несмотря на пасмурную погоду. Почтить память предков пришли около двух тысяч человек. Для страны этот день особенный. Ведь во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий белорус.

В церемонии возложения венков к мемориальному комплексу принял участие президент. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Затем Александр Лукашенко обратился ко всем с речью и заявил: наши предки завоевали независимость. А задача нынешнего поколения – ее сохранить.

«Мы, современное поколение, помним, что герои Великой Отечественной войны нам подарили жизнь, и стараемся прожить ее достойно их памяти. Та война не закончилась. Она приобрела современные формы. Поэтому приходите сюда сегодня и всегда, приводите своих детей, рассказывайте им о подвигах народа, учите любить родную землю и беречь мир», – отметил Лукашенко.

Мероприятие завершилось, но люди не расходились. Они делились друг с другом своими чувствами.

«То, что сегодня молодежь участвует в таких мероприятиях, причем по призыву своей души, это может только радовать. Значит, молодежь наша – настоящая, патриотичная. Будущее в надежных руках», – поделился гость церемонии.

Церемония возложения венков прошла на Кургане Славы. Это один из самых масштабных памятников Великой Отечественной войны. Во время операции «Багратион», в результате которой и освободили Беларусь, в окружение попала 150-тысячная группировка гитлеровцев. Ее разгром назвали «Минским котлом». Маршал Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» описывал тот Минск, который был освобожден 3 июля 44-го в ходе операции «Багратион»: «Самое тяжелое впечатление производили жители Минска. Большинство их было крайне истощено, измучено по щекам многих катились слезы…». Так что возведение Кургана Славы в 60-тых стало всенародным делом. Тысячи людей несли сюда горсти земли.

«Его насыпали в буквальном смысле своими руками тысячи людей, которые знали войну в лицо, помнили убитых товарищей, скорбели о потерянных родственниках. Больше года они привозили горсти земли из городов-героев, районов партизанского движения, Земли, которая впитала в себя слезы матерей, жен и детей погибших воинов, боль потерь миллионов загубленных жизней», – заявил Лукашенко.