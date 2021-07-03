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День независимости Беларуси: церемония возложения венков прошла на Кургане Славы
03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь отмечает День независимости. 77 лет назад Минск освободили от нацистов. Главные торжества проходят возле монумента Курган Славы, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Людей действительно много, несмотря на пасмурную погоду. Почтить память предков пришли около двух тысяч человек. Для страны этот день особенный. Ведь во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий белорус.
В церемонии возложения венков к мемориальному комплексу принял участие президент. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Затем Александр Лукашенко обратился ко всем с речью и заявил: наши предки завоевали независимость. А задача нынешнего поколения – ее сохранить.
Мероприятие завершилось, но люди не расходились. Они делились друг с другом своими чувствами.
Церемония возложения венков прошла на Кургане Славы. Это один из самых масштабных памятников Великой Отечественной войны. Во время операции «Багратион», в результате которой и освободили Беларусь, в окружение попала 150-тысячная группировка гитлеровцев. Ее разгром назвали «Минским котлом». Маршал Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» описывал тот Минск, который был освобожден 3 июля 44-го в ходе операции «Багратион»: «Самое тяжелое впечатление производили жители Минска. Большинство их было крайне истощено, измучено по щекам многих катились слезы…». Так что возведение Кургана Славы в 60-тых стало всенародным делом. Тысячи людей несли сюда горсти земли.
Сегодня гулянья проходят по всей стране. Только в Минске – десяток
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Сегодня гулянья проходят по всей стране. Только в Минске – десяток праздничных площадок. Завершит этот день акция «Споем гимн вместе».
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