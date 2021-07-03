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Андрей Копыток о фестивале восточных единоборств в Минске: здесь взрастают будущие чемпионы страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 июля в Минске нашлось время и спортивным мероприятиям. В Центре единоборств на улице Лещинского организовали спортивный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Копыток, председатель Национальной конфедерации предпринимательства Беларуси:
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Новости Беларуси. 3 июля в Минске нашлось время и спортивным мероприятиям. В Центре единоборств на улице Лещинского организовали спортивный фестиваль, сообщили в...
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