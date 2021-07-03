Антон Кушнир о том, что чувствуют белорусские спортсмены на пьедестале, когда слышат гимн своей страны

Источник материала: ОНТ

Олимпийский чемпион 2014 года, обладатель Кубка мира 2009/2010, серебряный призёр общего зачёта Кубка мира 2007/2008, бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Антон Кушнир в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал о том, что чувствуют белорусские спортсмены на пьедесталах, когда слышат гимн, какие соревнования были самыми сложными для него?



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