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Взрыв случился на съемках фильма в Чехии
Источник материала: ОНТ
2 июля вечером в Праге (Чехия) прогремел взрыв. Как
В результате произошедшего пострадали три члена съемочной группы. Уточняется, что взорвалось химическое вещество в элементе декораций. Предварительно установлено, что это могло произойти из-за невнимательности сотрудников.
Пострадавших госпитализировали. Один из них перенес ампутацию ноги.
Другие подробности пока не приводятся.
Фото: Pixabay
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2 июля вечером в Праге (Чехия) прогремел взрыв. Как информирует БЕЛТА со ссылкой на Чешское радио, инцидент произошел на съемочной площадке остросюжетного фильма о...
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