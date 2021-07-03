Взрыв случился на съемках фильма в Чехии

Источник материала: ОНТ

2 июля вечером в Праге (Чехия) прогремел взрыв. Как информирует БЕЛТА со ссылкой на Чешское радио, инцидент произошел на съемочной площадке остросюжетного фильма о криминальном мире.

В результате произошедшего пострадали три члена съемочной группы. Уточняется, что взорвалось химическое вещество в элементе декораций. Предварительно установлено, что это могло произойти из-за невнимательности сотрудников.

Пострадавших госпитализировали. Один из них перенес ампутацию ноги.

Другие подробности пока не приводятся.

Фото: Pixabay

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