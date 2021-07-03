В июне в Беларуси побито более 250 температурных рекордов. Какой будет погода в июле?

Источник материала: ОНТ

В последний июньский день были обновлены пять локальных температурных рекордов. Всего же прошедший месяц – больше 250! Чем порадует нас первая декада июля?

Нынешний июль ожидается теплее обычного, выше климатической нормы на один градус. Норма – от +18℃ на северо-западе до +21℃ на юго-востоке. Однако в отдельные дни будет жарко. Столбики термометров могут подняться до +29℃.

А вот будут ли новые температурные рекорды – узнаем позже. При этом не обойдется и без дождей. В среднем нас ждет от 12 до 16 «мокрых» дней. Иногда с грозами, которые будут сопровождаться шквалистым усилением ветра. Возможно выпадение града.





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