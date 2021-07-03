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Алена Ланская о том, что значит праздник Дня Независимости для белорусов: «Быть самими собой и жить так, как мы хотим»
Источник материала: ОНТ
За годы Независимости облик и инфраструктура нашей страны преобразились в разы. Причем мы говорим не только о внешнем виде, но и о создании комфортных условий для проживания белорусов вне зависимости в городской либо сельской местности. Словом, жизнь на большой малой родине за последние три десятилетия стала гораздо удобнее. Государство уделяет большое внимание и культурной составляющей.
Певица, заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала о том, что значит праздник Дня Независимости для нее и нашего народа, как изменилась сфера культуры за годы суверенности Беларуси, о своей малой родине.
Подробности смотрите в видео:
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Алена Ланская о том, что значит праздник Дня Независимости для белорусов: «Быть самими собой и жить так, как мы хотим»
За годы Независимости облик и инфраструктура нашей страны преобразились в разы. Причем мы говорим не только о внешнем виде, но и о создании комфортных условий для...
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