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Алена Ланская о том, что значит праздник Дня Независимости для белорусов: «Быть самими собой и жить так, как мы хотим»

03.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Алена Ланская о том, что значит праздник Дня Независимости для белорусов: «Быть самими собой и жить так, как мы хотим»

За годы Независимости облик и инфраструктура нашей страны преобразились в разы. Причем мы говорим не только о внешнем виде, но и о создании комфортных условий для проживания белорусов вне зависимости в городской либо сельской местности. Словом, жизнь на большой малой родине за последние три десятилетия стала гораздо удобнее. Государство уделяет большое внимание и культурной составляющей. 

Певица, заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала о том, что значит праздник Дня Независимости для нее и нашего народа, как изменилась сфера культуры за годы суверенности Беларуси, о своей малой родине.

Подробности смотрите в видео:

 

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За годы Независимости облик и инфраструктура нашей страны преобразились в разы. Причем мы говорим не только о внешнем виде, но и о создании комфортных условий для...
 
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