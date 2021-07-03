Алена Ланская о том, что значит праздник Дня Независимости для белорусов: «Быть самими собой и жить так, как мы хотим»

Источник материала: ОНТ

За годы Независимости облик и инфраструктура нашей страны преобразились в разы. Причем мы говорим не только о внешнем виде, но и о создании комфортных условий для проживания белорусов вне зависимости в городской либо сельской местности. Словом, жизнь на большой малой родине за последние три десятилетия стала гораздо удобнее. Государство уделяет большое внимание и культурной составляющей.

Певица, заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала о том, что значит праздник Дня Независимости для нее и нашего народа, как изменилась сфера культуры за годы суверенности Беларуси, о своей малой родине.

Подробности смотрите в видео:

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