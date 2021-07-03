Клад времен царя Соломона нашли в библейском Городе Давида

Источник материала: ОНТ

В Иерусалиме на территории Города Давида был найден необычный клад, относящийся ко временам царя Соломона. В нем археологи нашли окаменевшие зубы акул времен динозавров, которые, предположительно, жители древнего Израиля коллекционировали. О находке информирует ТАСС со ссылкой на конференцию Goldschmidt-2021.

Ученые считают, что найденные зубы собирали древние коллекционеры, но каких-либо подтверждений этой теории нет.

Тюткен, подчеркнул, что за последние несколько лет исследователи находили окаменевшие зубы акул также в двух других поселениях древнего Израиля – Микне и Мареше. Вероятно, такие артефакты в те времена были популярны среди коллекционеров либо выполняли другую роль. В письменных источниках упоминаний подобных артефактов пока что нет.

Фото: FOTODOM

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