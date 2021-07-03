|
Клад времен царя Соломона нашли в библейском Городе Давида
Источник материала: ОНТ
В Иерусалиме на территории Города Давида был найден необычный клад, относящийся ко временам царя Соломона. В нем археологи нашли окаменевшие зубы акул времен динозавров, которые, предположительно, жители древнего Израиля коллекционировали. О находке
Ученые считают, что найденные зубы собирали древние коллекционеры, но каких-либо подтверждений этой теории нет.
Тюткен, подчеркнул, что за последние несколько лет исследователи находили окаменевшие зубы акул также в двух других поселениях древнего Израиля – Микне и Мареше. Вероятно, такие артефакты в те времена были популярны среди коллекционеров либо выполняли другую роль. В письменных источниках упоминаний подобных артефактов пока что нет.
Фото: FOTODOM
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Иерусалиме на территории Города Давида был найден необычный клад, относящийся ко временам царя Соломона. В нем археологи нашли окаменевшие зубы акул времен...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)