Анатолий Исаченко: Беларуси есть чем гордиться, у нас много достижений

Источник материала: ОНТ

Независимость дала возможность Беларуси идти по своему пути поступательного развития во всех сферах деятельности. Нам есть, куда стремиться и чем гордиться! Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал о главных достижениях нашей страны за годы суверенности, итогах Форума регионов, патриотизме.

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