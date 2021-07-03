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Анатолий Исаченко: Беларуси есть чем гордиться, у нас много достижений
Источник материала: ОНТ
Независимость дала возможность Беларуси идти по своему пути поступательного развития во всех сферах деятельности. Нам есть, куда стремиться и чем гордиться! Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал о главных достижениях нашей страны за годы суверенности, итогах Форума регионов, патриотизме.
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Независимость дала возможность Беларуси идти по своему пути поступательного развития во всех сферах деятельности. Нам есть, куда стремиться и чем гордиться!...
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