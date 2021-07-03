В Японии после мощного оползня без вести пропали около 20 человек

Источник материала: ОНТ

3 июля в Сети было опубликовано видео мощного оползня, произошедшего в префектуре Сидзуока (Япония). Как информирует NHK, в результате бедствия пропали порядка 20 человек.

Оползень сошел в городе Атами. Стихия снесла дома, а также повредила инфраструктуру.

Власти подключили к спасательным работам военных.

Фото: скриншот видео

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