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Пятеро боевиков ликвидированы в Кабардино-Балкарии
Источник материала: ОНТ
В Кабардино-Балкарии (Россия) в ходе антитеррористической операции были ликвидированы пятеро бандитов, которые планировали террористические преступления. Об этом 3 июля
Уточняется, что операция проходила возле Нальчика. Бандитов заблокировали в одном из домов садового товарищества. Им предложили сложить оружие, но злоумышленники открыли огонь.
В результате перестрелки были уничтожены пятеро бандитов. Среди гражданского населения и правоохранителей пострадавших нет.
Фото: Pixabay
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В Кабардино-Балкарии (Россия) в ходе антитеррористической операции были ликвидированы пятеро бандитов, которые планировали террористические преступления. Об...
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