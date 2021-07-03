Пятеро боевиков ликвидированы в Кабардино-Балкарии

Источник материала: ОНТ

В Кабардино-Балкарии (Россия) в ходе антитеррористической операции были ликвидированы пятеро бандитов, которые планировали террористические преступления. Об этом 3 июля информируют «Известия» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Уточняется, что операция проходила возле Нальчика. Бандитов заблокировали в одном из домов садового товарищества. Им предложили сложить оружие, но злоумышленники открыли огонь.

В результате перестрелки были уничтожены пятеро бандитов. Среди гражданского населения и правоохранителей пострадавших нет.

Фото: Pixabay

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