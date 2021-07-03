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«Славянский базар»: 30 лет объединяет народы
Источник материала: ОНТ
Мы говорим: «Витебск» и конечно подразумеваем «Славянский базар», фестиваль, который на протяжении 30 лет объединяет не просто города и страны, но – народы. До первых аккордов юбилейного форума чуть больше 10 дней.
Это финальный аккорд 29-го Славянского базара. На сцене десятки артистов, одни уже народные и заслуженные, другие только делают первые шаги в карьере.
Ярко, музыкально, с огоньком год назад Витебск прощался с фестивалем, чтобы этим летом снова собрать друзей.
Неожиданные дуэты, творческие эксперименты, громкие премьеры – за три десятка лет на Славянском базаре свое искусство зрителям дарили тысячи артистов из 70 стран.
Даже на дебютном фестивале собрались сотни человек, здесь не только страны-соседки, география музыкантов шире – от США до Грузии.
На одном из первых форумов свою программу представила легенда сцены, Алла Пугачева, а потом неожиданно для всех пришла на юбилей к «Песнярам».
Фестиваль объединил артистов, коллективы, а следом – и целые народы. За 30 лет «Славянский базар» стал брендом Беларуси.
На заре фестиваля, чтобы закрепить прописку и сохранить уникальный бренд, в названии добавили гео – так он стал «Славянским базаром в Витебске», и теперь место встречи изменить нельзя.
Главным событием фестиваля остается песенный конкурс. С него все и начиналось – преемником всесоюзного конкурса польской песни стал «Славянский базар, и с первого выступления успех был ошеломительным.
Формат «международного фестиваля искусств» так пришелся всем по душе, что в городе перекрывали улицы, на дни праздника они становились пешеходными – такое было количество гостей.
И все эти годы вокальный конкурс оставался одним из центральных событий.
На очередном юбилейном, 20-м фестивале яркий след оставила белорусская участница Алена Ланская.
В этом году возле сцены летнего амфитеатра будут развеваться флаги более 30 государств. На неделю Витебск вновь становиться фестивальной столицей – шумной, яркой, международной, сюда назначают дополнительные поезда, здесь – повышенный спрос на услуги местного аэропорта.
А артисты давно для себя определили эту сцену как знак качества, если ты здесь, значит, вот оно – признание публики. На афишах мастера искусств России, Украины, Казахстана, Сербии и конечно Беларуси.
До начала праздника – считанные дни и, конечно, там будет все, за что его так любят. Яркие впечатления, незабываемые эмоции и море позитива. По традиции, триумф искусства объединит всех: и гостей, и звездных исполнителей, например, витебские танцоры будут выступать с певцом из Боснии.
А значит, столько лет, оправдывает себя главная идея праздника – через искусство – к миру и взаимопониманию.
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Мы говорим: «Витебск» и конечно подразумеваем «Славянский базар», фестиваль, который на протяжении 30 лет объединяет не просто города и страны, но – народы. До...
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