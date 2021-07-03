«Славянский базар»: 30 лет объединяет народы

Источник материала: ОНТ

Мы говорим: «Витебск» и конечно подразумеваем «Славянский базар», фестиваль, который на протяжении 30 лет объединяет не просто города и страны, но – народы. До первых аккордов юбилейного форума чуть больше 10 дней.

Это финальный аккорд 29-го Славянского базара. На сцене десятки артистов, одни уже народные и заслуженные, другие только делают первые шаги в карьере.

Ярко, музыкально, с огоньком год назад Витебск прощался с фестивалем, чтобы этим летом снова собрать друзей.

Сосо Павлиашвили, певец: «Посмотрите, как люди принимают как люди реагируют, как люди желают тебе добра, как люди желают тебе счастья мира, любви, это все, послушайте – в каждом аплодисменте заложено».

Неожиданные дуэты, творческие эксперименты, громкие премьеры – за три десятка лет на Славянском базаре свое искусство зрителям дарили тысячи артистов из 70 стран.

Даже на дебютном фестивале собрались сотни человек, здесь не только страны-соседки, география музыкантов шире – от США до Грузии.

На одном из первых форумов свою программу представила легенда сцены, Алла Пугачева, а потом неожиданно для всех пришла на юбилей к «Песнярам».

Фестиваль объединил артистов, коллективы, а следом – и целые народы. За 30 лет «Славянский базар» стал брендом Беларуси.

На заре фестиваля, чтобы закрепить прописку и сохранить уникальный бренд, в названии добавили гео – так он стал «Славянским базаром в Витебске», и теперь место встречи изменить нельзя.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: «Их мало в мире проходит сейчас, они являются такой отправной точкой доброго отношения друг к другу проникновения культур, понимание возникает, дружба, все находятся в стране искусств».

Главным событием фестиваля остается песенный конкурс. С него все и начиналось – преемником всесоюзного конкурса польской песни стал «Славянский базар, и с первого выступления успех был ошеломительным.

Формат «международного фестиваля искусств» так пришелся всем по душе, что в городе перекрывали улицы, на дни праздника они становились пешеходными – такое было количество гостей.

И все эти годы вокальный конкурс оставался одним из центральных событий.

На очередном юбилейном, 20-м фестивале яркий след оставила белорусская участница Алена Ланская.

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси, обладатель Гран-При конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск 2011»: «В период моего становления, на музыкальном пространстве было три фестиваля: «Новая волна», Евровидение и «Славянский базар». Поэтому для меня принять участие в этих конкурсах было своего рода олимпийской мечтой. И после победы начался отсчет моей творческой деятельности. Я тогда исполняла песню «Белая ласточка» и она просто ушла в историю нашей музыкальной белоруской культуры нового поколения, я безумно этому рада и счастлива».

В этом году возле сцены летнего амфитеатра будут развеваться флаги более 30 государств. На неделю Витебск вновь становиться фестивальной столицей – шумной, яркой, международной, сюда назначают дополнительные поезда, здесь – повышенный спрос на услуги местного аэропорта.

А артисты давно для себя определили эту сцену как знак качества, если ты здесь, значит, вот оно – признание публики. На афишах мастера искусств России, Украины, Казахстана, Сербии и конечно Беларуси.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси: «Начинался он как фестиваль трех братских народов: России, Украины и Беларуси, ну, а сейчас весь земной шар приезжает в славный город Витебск. Будет самый лучший фестиваль в этом году. Потому, что он – 30-й, юбилейный».

До начала праздника – считанные дни и, конечно, там будет все, за что его так любят. Яркие впечатления, незабываемые эмоции и море позитива. По традиции, триумф искусства объединит всех: и гостей, и звездных исполнителей, например, витебские танцоры будут выступать с певцом из Боснии.

А значит, столько лет, оправдывает себя главная идея праздника – через искусство – к миру и взаимопониманию.

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