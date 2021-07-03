Белорусский герб – уникальный графический знак национальной идентичности

Источник материала: ОНТ

Его называют «визитной карточкой» страны. Один из главных атрибутов нашей независимости – герб.





Утвержден в 1995 году. В этом году у особого знака появилась модернизированная официальная цифровая версия. А 95 лет назад состоялся первый конкурс на создание эмблемы БССР. Она и послужила прообразом современного герба.

«Маніхвэст» о создании ССРБ 1919-го, Декларация о государственном суверенитете БССР 90-го – буквально «по полочкам», в архивных коробках. Отдельно, в сейфе, – эталоны символов независимости: флага и герба.

В этом году документов с грифом «особо ценный» стало больше. Утвердили новое изображение отличительного знака страны.

Елена Стуканова, заместитель директора Национального архива Беларуси: «Все, кто размещает на какой-то продукции государственный герб, изготавливает его из дерева, металла, любого материала, они обязаны обратиться в Национальный архив. Когда герб изменился, за полгода получили уже 70 запросов. Эталон предоставляется бесплатно. Изображение на бумаге в читальный зал не выдается. Исследователи могут ознакомиться только с цифровыми копиями»

Что изменилось в гербе? Сравним с вариантом 2012 года. Сейчас глобус больше «повернули» на Запад. Мы же в центре Европы! Увеличили красную звезду. Контур территории – в золотом цвете, а был в зеленом. Чуть по-другому представлены клевер и лен.

В основе современного – герб БССР. Это рисунок Валентина Волкова.

Сергей Волков, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси: «Не было копировальной бумаги. Заштриховывалась жирным карандашом изображение, накладывалось на хорошую акварельную бумагу, переводился весь этот рисунок, а потом раскрашивался. Это образец – уже послевоенный».

Дедушкиных рассказов о работе над гербом внук не припомнит. Мол, скромный был народный художник БССР.

К слову, в 1920-х на разработку оригинальной эмблемы авторам дали меньше двух недель. Постепенная эволюция. 1995 год – первый в истории Беларуси республиканский референдум. Сам народ определил символ страны.

Александр Матяс, корреспондент ОНТ: «Что видят все, пересекая границу Беларуси, входя в наши дипмиссии за рубежом? По гербу встречают! Он на главном документе каждого белоруса. Это уникальный графический знак национальной идентичности, связи прошлого с будущим – в настоящем».

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