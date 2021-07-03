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Белорусский герб – уникальный графический знак национальной идентичности
Источник материала: ОНТ
Его называют «визитной карточкой» страны. Один из главных атрибутов нашей независимости – герб.
Утвержден в 1995 году. В этом году у особого знака появилась модернизированная официальная цифровая версия. А 95 лет назад состоялся первый конкурс на создание эмблемы БССР. Она и послужила прообразом современного герба.
«Маніхвэст» о создании ССРБ 1919-го, Декларация о государственном суверенитете БССР 90-го – буквально «по полочкам», в архивных коробках. Отдельно, в сейфе, – эталоны символов независимости: флага и герба.
В этом году документов с грифом «особо ценный» стало больше. Утвердили новое изображение отличительного знака страны.
Что изменилось в гербе? Сравним с вариантом 2012 года. Сейчас глобус больше «повернули» на Запад. Мы же в центре Европы! Увеличили красную звезду. Контур территории – в золотом цвете, а был в зеленом. Чуть по-другому представлены клевер и лен.
В основе современного – герб БССР. Это рисунок Валентина Волкова.
Дедушкиных рассказов о работе над гербом внук не припомнит. Мол, скромный был народный художник БССР.
К слову, в 1920-х на разработку оригинальной эмблемы авторам дали меньше двух недель. Постепенная эволюция. 1995 год – первый в истории Беларуси республиканский референдум. Сам народ определил символ страны.
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Его называют «визитной карточкой» страны. Один из главных атрибутов нашей независимости – герб. Утвержден в 1995 году. В этом году у особого знака появилась...
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