ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский герб – уникальный графический знак национальной идентичности

03.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусский герб – уникальный графический знак национальной идентичности

Его называют «визитной карточкой» страны. Один из главных атрибутов нашей независимости – герб.


Утвержден в 1995 году. В этом году у особого знака появилась модернизированная официальная цифровая версия. А 95 лет назад состоялся первый конкурс на создание эмблемы БССР. Она и послужила прообразом современного герба.

«Маніхвэст» о создании ССРБ 1919-го, Декларация о государственном суверенитете БССР 90-го – буквально «по полочкам», в архивных коробках. Отдельно, в сейфе, – эталоны символов независимости: флага и герба.

В этом году документов с грифом «особо ценный» стало больше. Утвердили новое изображение отличительного знака страны.    

Елена Стуканова, заместитель директора Национального архива Беларуси: «Все, кто размещает на какой-то продукции государственный герб, изготавливает его из дерева, металла, любого материала, они обязаны обратиться в Национальный архив. Когда герб изменился, за полгода получили уже 70 запросов. Эталон предоставляется бесплатно. Изображение на бумаге в читальный зал не выдается. Исследователи могут ознакомиться только с цифровыми копиями»

Что изменилось в гербе? Сравним с вариантом 2012 года. Сейчас глобус больше «повернули» на Запад. Мы же в центре Европы! Увеличили красную звезду. Контур территории – в золотом цвете, а был в зеленом. Чуть по-другому представлены клевер и лен.

В основе современного – герб БССР. Это рисунок Валентина Волкова.          

Сергей Волков, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси: «Не было копировальной бумаги. Заштриховывалась жирным карандашом изображение, накладывалось на хорошую акварельную бумагу, переводился весь этот рисунок, а потом раскрашивался. Это образец – уже послевоенный».

Дедушкиных рассказов о работе над гербом внук не припомнит. Мол, скромный был народный художник БССР.

К слову, в 1920-х на разработку оригинальной эмблемы авторам дали меньше двух недель. Постепенная эволюция. 1995 год – первый в истории Беларуси республиканский референдум. Сам народ определил символ страны.

Александр Матяс, корреспондент ОНТ: «Что видят все, пересекая границу Беларуси, входя в наши дипмиссии за рубежом? По гербу встречают! Он на главном документе каждого белоруса. Это уникальный графический знак национальной идентичности, связи прошлого с будущим – в настоящем».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его называют «визитной карточкой» страны. Один из главных атрибутов нашей независимости – герб. Утвержден в 1995 году. В этом году у особого знака появилась...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко на Кургане Славы: «Здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by